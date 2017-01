Estrategia es insuficiente e improvisada: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar fue “improvisado, incompleto e insuficiente” por el tipo de acuerdos que incluye, la manera en la que se negoció y los alcances que éste tiene, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.Minutos después de que se firmó el acuerdo, el líder patronal emitió un comunicado en el que informó que ellos no firmaron el acuerdo porque no es resultado de un diálogo social y regularmente cuando hay convenios apresurados los resultados son limitados.Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances, algo que no se observa en el acuerdo firmado al que convocó el Ejecutivo, dijo.Explicó que el acuerdo se elaboró en tres días y se les entregó a las 11 de la mañana, apenas dos horas antes de que se firmara públicamente; en lugar de que fuera producto de una “profunda reflexión y del consenso social”.Precisó que no buscan la ruptura y que seguirán trabajando con todos los organismos del sector privado.Sin embargo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expuso que los acuerdos a que llegaron gobierno e iniciativa privada son producto de varias reuniones de trabajo, por lo que no se trata de un “cheque en blanco” ni de un convenio improvisado.Contrario a lo que declaró el líder de la Coparmex, Castañón aseguró que se trabajó para lograr acuerdos que permitan aminorar el impacto del gasolinazo y se acordaron con la autoridad 35 acciones, entre las que están incentivos fiscales para repatriar capitales que podrían llegar a 10 mil millones de dólares; mil 300 millones de pesos para garantizar créditos de pequeñas y medianas, entre otras.El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, dijo que la firma o no del acuerdo no se puede sujetar a caprichos y agregó que ellos pidieron al Gobierno modificar varias acciones, en las que no coincidían y que de no haberse cambiado no habrían firmado el acuerdo.El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, lamentó que la Confederación Patronal de la República Mexicana no se sumara al acuerdo: “Nos da mucha pena, nos parece que los acuerdos que hoy se suscribieron avalan en favor de la tranquilidad y a la economía familiar y contribuyen a la estabilidad financiera y son y ejemplo de que ante una circunstancia difícil lo que conviene es ser solidarios”.