Videgaray afirma que no será candidato presidencial en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se descartó para ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República para el 2018.En entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta, el canciller dijo que no quiere ser Presidente de México. “No es algo en lo que tenga interés”, aseguró.Al referirse al incremento al precio de las gasolinas, Luis Videgaray dijo que es entendible el descontento por el incremento, “pero lo que no es admisible es el daño a la propiedad”.Rechazó que tras los saqueos registrados en diversos estados exista ingobernabilidad en el País, son “brotes de frustración y enojo”, dijo.Rechazó que el Gobierno federal esté detrás de los disturbios, como algunos han señalado y calificó esas declaraciones como de una “tontería”.Dijo que el incremento al precio de las gasolinas es una medida necesaria, muy dura, muy difícil, pero “responsable”.Respecto a su declaración de que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender, dijo que no conoce a nadie que cuando llegue a un nuevo trabajo “no llegue a aprender”.“Si uno llega con una actitud de humildad, uno tiene mejor oportunidad de hacer mejor su trabajo”, dijo.