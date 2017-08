Peña Nieto instruye a Guajardo puntos para renegociación del Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con tres pilares fundamentales para llegar la próxima semana a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan).



En la reunión del PRI para definir su programa de acción, el titular de Economía explicó a sus correligionarios que la primera instrucción del titular del Ejecutivo es que "no nos comemos el cuento" de que el tratado solo es benéfico para México.



"No nos comemos el cuento de que este tratado solo ha sido benéfico para México. En este tratado hemos ganado todos los países involucrados. Sentarse a negociar bajo la premisa de que solo nosotros hemos ganado, es totalmente falso", expuso.



El segundo punto es modernizar un tratado que tiene 22 años de antigüedad, en el que pueda tomar las oportunidades frente al siglo XXI, como la economía digital y mercado de energía.

Como tercer punto, esta que la negociación se comprometió con el presidente si es ganar, ganar, ganar.



"Si no hay la libertad de expresada en la aprobación de un acuerdo que llegue a buen fin, sin duda no tendremos posibilidades de aprobarlo", aseveró.



Sostuvo que la instrucción presidencial es clara y precisa, ya que se debe aprovechar esta oportunidad para modernizar el tratado para convertirlo en un instrumento de integración y desarrollo con rostro humano, con generación de empleos bien remunerados, con la inclusión del capítulo laboral en las prácticas comerciales y la Inclusión de los derechos ambientales.



"El libre comercio tiene que ser bueno para todos no sólo para unos cuantos", subrayó.