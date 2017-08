Inflación llega a 6.44%, su nivel más alto en más de 8 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La inflación en México siguió su tendencia al alza durante el séptimo mes del año para ubicarse en su nivel más alto en poco más de ocho años, impulsada por las alzas en los precios de algunos productos agropecuarios, los servicios turísticos, la vivienda propia, entre otros productos, y a pesar de la baja en el gas doméstico LP y la gasolina de bajo octanaje, de acuerdo con la información dada a conocer por el Inegi.



El índice nacional de precios al consumidor registró un incremento mensual de 0.38% en julio respecto al mes inmediato anterior, con lo que alcanzó un aumento anual de6.44%, la cifra más alta desde diciembre de 2008 cuando llegó a 6.53%.



Entre los bienes y servicios cuyos precios contribuyeron más a este resultado, se encuentran: El jitomate con una alza mensual de 21.8%; los servicios turísticos en paquete, 9.71%; papa, 15.98%; vivienda propia, 0.17%; tomate verde, 18.68%; carne de res, 0.79%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.46%; transporte aéreo, 7.45%; plátanos, 8.88%; y cerveza, 1.0%.



Por el contrario, los productos cuyos precios influyeron a la baja fueron: Gas doméstico con una disminución de 2.46% en el mes de referencia; gasolina de bajo octanaje, -0.52%; uva, -16.97%; pan dulce, -1.06%; automóviles, -0.19%; pantalones para mujer, -1.6%; desodorantes personales, -1.15%; pepino, -7.99%; autobús foráneo, -0.73%; y vestidos y pantalones para niñas, -1.44%



El comportamiento mensual del índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un crecimiento mensual de 0.27% en julio, así como un alza anual de 4.94%; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.72% a tasa mensual y 11.27% anual.



Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías se acrecentó 0.12% y el de los servicios 0.40% mensual.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios observó un ascenso de 2.49%; mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizados por el gobierno retrocedieron 0.41%, a tasa mensual.