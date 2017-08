Ordena juez liberar a hijo de Padrés

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Una juez federal ordenó la libertad de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, luego de que la PGR se desistiera de la acusación en su contra por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos.



Guillermina Matías Garduño, Jueza Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en Toluca, instruyó la liberación del joven, quien anoche realizaba los trámites para abandonar el penal federal de Morelos, en Ayala.



Fuentes federales indicaron que se espera que en la primeras horas de hoy miércoles el hijo de Padrés Elías deje la prisión después de 9 meses.



Sin poder acreditar delitos



De acuerdo con los informes obtenidos, la Procuraduría retiró la acusación contra Padrés Dagnino porque llegó a la conclusión de que no se le podría acreditar la comisión de los dos delitos, uno de ellos la delincuencia organizada, considerado grave y sin derecho a libertad provisional en el sistema de justicia penal mixto.



Estuvo preso con base en una acusación que le imputa haber sido cómplice de la red de lavado que supuestamente dirigía su padre. Se señala que era accionista de la compañía El Pozo Nuevo de Padrés, localizada en Arizpe.



Según la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Padrés Dagnino recibió recursos de su tío Miguel Padrés Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire, exfuncionario del Gobierno de Sonora, que en un principio la PGR sostuvo que procedían de un soborno.



En la acusación original, la PGR presumió lo anterior por que algunas empresas que ganaron contratos de uniformes escolares por más de mil millones de pesos, durante la gestión del ex gobernador hicieron depósitos a Miguel Padrés y a Castorena.