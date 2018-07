Calderonistas piden renuncia de Ricardo Anaya y Damián Zepeda del PAN

(El Universal)

Un grupo de panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón y a la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala, solicitaron mediante una carta la renuncia de Damián Zepeda de la dirigencia y el arranque del proceso interno para renovar la misma.



"Anaya, Zepeda y demás equipo deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de los órganos estatutarios. El resultado electoral los reprueba y desacredita su cargo para nuevas oportunidades de conducción. El partido debe refundarse con una nueva proyección de sus principios doctrinarios y mayores exigencias de vida ética y democrática interna", se lee en la misiva.



Entre las peticiones que hacen los firmantes están: Que la Comisión Permanente nombre a un presidente interino, realizar una auditoría financiera de 2017 y lo que va del 2018, nombrar una comisión plural que realice un análisis profundo sobre los efectos del Frente por México, y un balance del desempeño de los candidatos del reciente proceso electoral.



Entre los firmantes se ubica la ex secretaria de Turismo en el sexenio de Calderón e integrante del equipo de campaña de Margarita Zavala, Patricia Espinosa; Salvador Abascal Carranza, hermano del ex secretario de gobernación, Carlos Abascal; y el ex titular de la Cofepris en el gobierno de Calderón, Miguel Ángel Toscano.