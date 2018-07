Asegura Ebrard que México respetará la "no intervención" en Venezuela

(GH)

El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que México continuará con la política de “no intervención” en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos como el de Venezuela o Nicaragua.



El jefe de Gobierno de Ciudad de México entre 2006 y 2012 explicó, en entrevista con Radio Fórmula, que México respetará los “principios” de su Constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales.



Como ejemplo expuso la postura que adoptará el País en cuanto a Venezuela, Nicaragua o Brasil a partir del 1 de diciembre cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de México.



De esta manera, Ebrard consideró que acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar asuntos de otras naciones es intervención.



Cuestionado de nuevo sobre Venezuela, el próximo secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se respetará la no intervención pero que esto no significa que a México no le preocupe la situación en otros países.



En otros temas, señaló que la SRE también enfrentará el plan de austeridad impulsado por el virtual presidente electo.



Finalmente, confirmó que López Obrador asistirá y se reunirá con varios mandatarios en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará el 23 y 24 de julio en Puerto Vallarta.