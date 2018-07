López Obrador proyecta crecimiento económico del 4% durante su gobierno

(GH)

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, se reunió esta mañana con empresarios e industriales de de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para tratar, principalmente, temas de inversión.Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, recibió al político de Tabasco y dijo que habrá confianza entre ambas partes.Tras el encuentro se ofreció una rueda de prensa en la que AMLO reiteró que buscarán impulsar el crecimiento económico del País.“Ustedes saben que no hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa de crecimiento económico del 2% y esto ha impedido que se puedan crear empleos, a eso se debe mucho el fenómeno migratorio y problemas de pobreza, inseguridad, violencia”, dijo.El morenista recalcó que es fundamental el esfuerzo de los sectores privado y social para lograr el crecimiento de la economía.Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, señaló que durante la reunión se hizo un compromiso con los jóvenes, por lo que duplicarán esfuerzos para impulsar los apoyos a ellos.Asimismo, indicó que trabajarán en una política industrial, de manera que se hizo entrega de una propuesta para trabajar en ese plan.“Vamos a hacer un plan de trabajo de la mano con el próximo Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Que los mexicanos vean frutos y vean resultados”, expresó Cervantes.Al virtual presidente se le cuestionó sobre el cambio de sedes de las secretarias, a lo que respondió:“Vamos hacia la descentralización del Gobierno federal para que el crecimiento de México se dé parejo, horizontal, queremos que haya crecimiento en todo el País”.Explicó que hay regiones de México que decrecen, que están debajo de cero.Señaló que con la descentralización busca que todo el territorio nacional pueda crecer, pues considera que no es justo que sólo la inversión se concentre en una zona.“Nuestro propósito es crecer en el sexenio”, dijo.En cuento al tema del combustible señaló que el precio de éste no incrementará."No va a haber gasolinazos, vamos a buscar que se mantenga en términos reales con los mismos precios, que sólo se descuente lo que es inflación. Tenemos que mantener los precios".“Ese es mi compromiso, tres años no va aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolina en México y la infraestructura, vamos a bajar los precios y vamos a bajar los insumos”.