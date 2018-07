"Acortan" sexenio de Presidente electo

CIUDAD DE MÉXICO()

Andrés Manuel López Obrador será el primer Presidente que no completará un mandato de seis años desde 1934 y el de mayor edad desde 1913.



El décimo quinto artículo transitorio de la reforma Constitucional de 2014 establece que el periodo que inicia el 1 de diciembre de 2018, terminará el 31 de septiembre de 2024, por lo que el tabasqueño será jefe del Ejecutivo 5 años y 10 meses.



El último Presidente que no gobernó seis años fue Abelardo L. Rodríguez, cuyo mandato entre septiembre de 1932 y diciembre de 1934 fue el último del "Maximato", la etapa de control político ejercido por Plutarco Elías Calles.



La idea de la reforma de 2014 fue reducir de cinco a tres meses el periodo de transición, extraordinariamente largo en comparación con otros países, lo que desgasta tanto a un Presidente electo que aún no puede gobernar, como a uno en funciones que no tiene margen de maniobra.



EL DE MÁS EDAD



El 1 de diciembre de 2018, cuando tomará posesión, AMLO tendrá 65 años cumplidos. Será el Presidente de más edad desde 1913.



El único mexicano que ha gobernado con 70 años cumplidos, desde la Independencia, fue Porfirio Díaz, luego de sus reelecciones en 1900, 1904 y 1910.



Benito Juárez, figura histórica con la que López Obrador se identifica, asumió la Presidencia en 1858 casi a los 52 años, y cuando la dejó en julio de 1872, tenía 66.



López Obrador es sólo cinco años menor que su "rival histórico", Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la Presidencia hace 30 años, cuando tenía 40 de edad.