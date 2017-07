Lino Korrodi apoya a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lino Korrodi Cruz, uno de los impulsores de Vicente Fox rumbo a la Presidencia de México en el año 2000, plasmó su firma en el Acuerdo de Unidad junto a la de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.



El líder partidista encabezó la última firma del acuerdo denominado por Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, donde Korrodi estuvo entre los firmantes y compartió el pódium principal.



Korrodi, además de ser conocido por coordinar la campaña de Vicente Fox, fue uno de los empresarios que recaudó fondos a través de la asociación civil “Amigos de Fox” y también amigo personal del ex presidente de México.



Entre los firmantes del acuerdo de unidad, en la Expo Forum Sonora, en la ciudad de Hermosillo, están empresarios como Benito García Íñiguez, Ignacio Cabrera, así como algunos de los padres de los niños víctimas de la Guardería ABC y organizaciones campesinas estatales y nacionales.







"Peña Nieto debe actuar con firmeza"

Tras concluir la firma de acuerdos de unidad en las 32 entidades del país, el líder nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador aseveró que el presidente Enrique Peña Nieto debe responder con firmeza a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, quien ha afirmado que México pagará por el muro.



Dijo que Morena no va a permitir que ningún gobierno extranjero ninguneé a México.



Con la firma del Acuerdo de Unidad en Hermosillo, Sonora, Andrés Manuel López Obrador concluyó la suscripción de líderes de Morena, políticos de otros partidos, empresarios, militantes y sociedad civil que se suman a estos pactos en las 32 entidades del País.



A principios de año, López Obrador comenzó la firma del acuerdo -denominado por Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México- en las principales ciudades del País. El próximo 3 de septiembre, Morena realizará la Asamblea Nacional a en el Monumento a la Revolución con la finalidad de firmar un gran acuerdo nacional.



Durante la firma manifestó que con la participación de integrantes de la sociedad civil y de todos los sectores económicos: Empresarios, comerciantes, campesinos, profesionistas y militantes de otros partidos se logrará enfrentar a la decadencia que vive México.



"Se vale rectificar": dice AMLO sobre apoyo de Lino Korrodi a Morena



El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "todos cometemos errores y en la vida se vale rectificar", por eso fue aceptado en su partido Lino Korrodi, ex operador del ex presidente Vicente Fox, para quien consiguió millonarias donaciones.



No se vale que por un error toda la vida alguien este "marginado, estigmatizado...hay que aceptar a todos, hombres y mujeres de buena voluntad", declaró en entrevista al inicio del Consejo Nacional de Morena.



Korrodi fue uno de los firmantes ayer, en Sonora, del Acuerdo Político de Unidad con militantes de diferentes partidos y ciudadanos de la entidad.



López Obrador encabeza hoy el Consejo de Morena en el que se decidirán estrategias electorales y método de selección de candidatos para 2018.



En entrevista descartó de nuevo una alianza con el PRD.