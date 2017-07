En penal de Acapulco hallaron gallos de pelea y hasta pavorreales

ACAPULCO, Guerrero(SUN)

El penal de Acapulco, al menos en los últimos años, ha sido ingobernable. En esa cárcel ha pasado de todo: Muertes, fugas, riñas, motines y en distintos cateos se han encontrado sexoservidoras, costales de droga, televisores, pantallas, videojuegos, refrigeradores, armas de fuego y blancas, así como gallos de pelea y hasta dos pavorreales.



Se han realizado fiestas de bautizo y corridas de toros, su último episodio, el pasado jueves: una masacre.



Nada detiene la descomposición dentro del Centro de Readaptación Social: en seis años han pasado por lo menos 13 directores; la mayoría ha sido destituidos por corrupción.



De los 13, uno fue asesinado, otro se encuentra prófugo y muchos más están bajo investigación; sin embargo, ninguno ha pisado la cárcel.



El 30 de noviembre de 2002, 14 reos se escaparon por un túnel que cavaron; ocho estaban acusados por narcotráfico, tres eran colombianos y Omar Guerrero Solís, quien años después se le conoció como el Comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) estaba ahí.



Un mes después, 30 de diciembre, en el patio del penal se realizaba una corrida de toros que organizó el entonces director, José Luis Trujillo Sotelo. Mientras las autoridades penitenciarias se divertían un reo huyó.



El 22 de junio de 2011, en el penal murieron tres reos y ocho quedaron heridos. La causa fue un enfrentamiento entre dos grupos. En esa ocasión uno quedó decapitado y dos murieron por heridas de arma de fuego. Cinco meses después, 7 de noviembre, en un operativo que realizó la policía estatal dentro fueron encontradas 19 sexoservidoras, más de 60 gallos de pelea, dos pavorreales, 100 televisiones de plasma, LED y LCD, videojuegos, botellas de alcohol, armas punzo cortantes y dos costales de mariguana. Todo prohibido.



Del penal de Acapulco se ha denunciado que está controlado por el crimen organizado y que algunos de sus reos salen por las noche a delinquir.

El 6 de enero de 2014, tres reos recién ingresados fueron asesinados en una riña; 11 más resultaron heridos.



Los reos habían sido trasladados del penal de Iguala por no tener garantizada su seguridad. En marzo de ese mismo año, las autoridades comenzaron a investigar a 40 trabajadores del penal junto con el director después de que en el interior hubo una fiesta.



Los mandos. En los últimos seis años por este penal ha pasado 13 directores. En 2011 estuvo a cargo Moisés Chopín Mesa, quien fue asesinado hace un mes, el 2 de junio de 2017 en el municipio de Coyuca de Catalán. Chopín Mesa fue destituido después de una riña donde murieron tres reos.



Ese mismo año también fue director Carlos Coronel Avita, quien fue destituido después de un cateo donde encontraron sexoservidoras, gallos y otros artefactos prohibidos.



Durante casi un año estuvo como director Miguel Ánge Orihuela Hernández, después, en octubre de 2013, nombraron a Juan Pablo Roldán Minero. Roldán Minero fue destituido después de que los reos se amotinaron para denunciarlo por irregularidades como darles comida en mal estado y cobrar las visitas conyugales.



De manera temporal, se nombró director a José Jorge García Rivera.



Al cargo llegó Gustavo Adolfo González Buendía durante casi un año. En 2014 González Buendía no esperó a que lo destituyeran, simplemente desapareció después de que en una riña murieran tres reos.



Luego llegó Isidro Bartolo Morales, pero sólo estuvo cuatro días como director. Entonces nombraron al capitán de justica militar Gustavo Villegas Tovar. A él se le investigó junto con 40 trabajadores del penal porque en un operativo policiaco-militar se descubrió una fiesta al interior del penal. En ese cateo se encontró droga y aparatos prohibidos.



Durante parte de 2014 y 2015, el director del penal fue Mario Alfredo Tapia Flores, pero fue destituido después de un cateo donde se encontraron drogas y armas.



En ese momento se informó que se investigaba al ex funcionario.



De ahí vino Isaías Juárez Martínez y posteriormente Víctor Hugo Vázquez Santos.



A Vázquez Santos lo destituyeron a inicio de este año, cuando comenzaron a denunciar que hostigaba y maltrataba a los reos. También se le acusó de permitir que un “grupo de poder”, conformado por cuatro reos, extorsionara y hostigara a los demás reos.



Y Miguel Ángel Gómez Garduño fue destituido del cargo este viernes, después de que en una riña murieran 28 reos.



El penal de Acapulco está ubicado en la colonia Las Cruces, en la zona suburbana del puerto. Esta cárcel es la más grande de Guerrero.