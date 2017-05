Padres de los 43 reabren accesos de PGR; no retiran plantón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de un bloqueo que duró 35 horas, familiares de los 43 normalistas desaparecidos reabrieron los accesos a la Procuraduría General de la República (PGR).



El cierre comenzó a las 7:00 horas de este lunes y culminó a las 17:45 de la tarde de este martes.



Los tres accesos habían sido bloqueados en protesta de lo que consideran un nulo avance en las cuatro líneas de investigación que exigen.



Padres y representantes de las víctimas mantienen, desde el 20 de abril pasado, un plantón indefinido afuera las instalaciones de la PGR, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, el cual anunciaron no será retirado hasta que se concrete un avance significativo en la investigación.



Los manifestantes reclaman una reunión con el procurador Raúl Cervantes Andrade.



"El procurador sigue sosteniendo que sólo estará presente en la reunión cuando esté la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es sólo un pretexto para no atender la demanda de los padres de familia", señaló Vidulfo Rosales.



Dijo que no es necesario esperar al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH porque la reunión se puede dar en cualquier momento y que la espera del organismo internacional es una "cerrazón injustificada para no ir al diálogo con los padres de familia".



La mañana de este martes, padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y con Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, con quienes acordaron la reapertura de la dependencia.