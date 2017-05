Dan entrada a solicitud de desafuero de Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pleno del Congreso de Veracruz turnó a las Comisiones la solicitud de juicio de procedencia que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó contra de la diputada con licencia de Morena, Eva Felicitas Cadena Sandoval, la cual fue videograbada recibiendo dinero en efectivo.



Tras la solicitud del fiscal general Jorge Winkler Ortiz, los legisladores le dieron entrada dada la investigación por violaciones a la normatividad electoral.

Mientras tanto, la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional envió al Congreso local un justificante para ausentarse de la sesión.



En el documento explica que su ausencia se debe a que "está cumpliendo funciones propias de su encargo", y bajo este pretexto no solo no será sancionada, sino que tampoco podrán descontarle el día.



De acuerdo con la Constitución Política de Veracruz y al Reglamento Interior del Poder Legislativo, si un diputado acumula 3 inasistencias de forma injustificada, se puede mandar a llamar al suplente, con lo cual Eva Cadena Sandoval quedaría sin fuero, y la Fiscalía General del Estado podría detenerla.



En cuanto al proceso de desafuero, una vez recibida la denuncia, las Comisiones deberán determinar si la descripción de hechos justifican la solicitud de desafuero contra la legisladora.



La solicitud se deriva de videos en los que Cadena Sandoval se observa recibiendo dinero para su campaña y la de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador e incluso para impulsar una iniciativa en el Congreso del estado.