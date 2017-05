Ordenan declarar a rabino acusado de violar a estudiante

HARTFORD, Connecticut(AP )

Un rabino acusado de violar y molestar repetidamente a un adolescente tiene que declarar en un juicio civil, tras acogerse a su derecho bajo la Quinta Enmienda en contra de la autoincriminación durante un testimonio previo al juicio, resolvió una corte.



La selección del jurado para el juicio del rabino Daniel Greer, a realizarse en un tribunal federal en Hartford, está programado para comenzar el miércoles. La presentación de evidencias podría ser ese mismo día o el jueves.

Greer, de 76 años, sigue siendo el director de la Yeshiva (escuela religiosa) de New Haven. Un exestudiante del internado judío, Eliyahu "Eli" Mirlis, quien ahora tiene 29 años, está demandando a Greer y la escuela por abuso sexual y aflicción emocional.

Mirlis, quien asistió a la yeshiva de 2001 a 2005, también alega en la querella que Greer abusó sexualmente de al menos otro alumno varón. The Associated Press generalmente no identifica a la gente que alega ser víctima de ataques sexuales, pero Mirlis hacer su caso público, dijo su abogado.

Greer ha negado los alegatos y no se le han presentado cargos criminales. La policía de New Haven dice que están investigando la queja de ataque sexual presentada por el abogado de Mirlis, Antonio Ponvert III.

Greer y sus abogados, David Grudberg y William Ward, no contestaron los mensajes que se les envió por teléfono y correo electrónico en busca de comentarios.

De acuerdo con documentos presentados en corte, Greer se acogió a su derecho en contra de la auto implicación durante una declaración jurada el año pasado. Sus abogados pidieron a un juez que prohibiera que Mirlis llamara a Greer a testificar, pero el pedido fue negado.

"Mostrar al señor Greer ante el jurado para que se acoja reiteradamente a su privilegio bajo la Quinta Enmienda solo conseguirá mostrarlo como 'un criminal que probablemente ha eludido la justicia' ante los ojos de quienes buscan la verdad, lo cual causará detrimento significativo e irreparable en este caso", escribieron Grudberg y Ward en una moción presentada el mes pasado, agregando que Greer también se acogería a la Quinta Enmienda si es que lo llaman a testificar.