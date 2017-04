Al menos 13 muertos este fin de semana en Guerrero

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

En el primer fin de semana de este periodo vacacional en Guerrero, la violencia dejó un saldo de 13 personas asesinadas. Entre ellos el ex diputado local y ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo, quien fue atacado por un grupo armados cuando se encontraba en una fiesta familiar.



El viernes pasado, el gobierno del Estado y la Federación pusieron en marcha un operativo especial para resguardar los principales centros turísticos del Estado con más de 3 mil 444 agentes de distintas corporaciones. Sin embargo, la violencia continúa.



La madrugada del sábado en el bar “La Malkerida”, en la zona turística de Zihuatanejo, cuatro hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos.



De acuerdo al reporte policíaco, hombres armados se enfrentaron dentro del establecimiento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana. Tres de los agredidos murieron de manera inmediata y otro falleció cuando era atendido en el Hospital General de Zihuatanejo.



Los nombres de los fallecidos son Raúl “N”, José Luis “N”, José de Jesús “N”, de 34, 33 y 25 años de edad. Y otro de 32 años que está en calidad de desconocido. Entre los heridos está un menor de 17 años de edad y el adulto Alberto “N”, de 32 años de edad. En el lugar quedaron 18 casquillos de 9 milímetros percutidos.



Ese mismo sábado por la tarde en el poblado Llano Largo, en Acapulco, fue encontrada una fosa clandestina con dos cuerpos en estado de descomposición.



También el sábado, sobre la carretera federal Chilpancingo-Chichihualco fue encontrado un cuerpo de un hombre en estado de descomposición.



Mientras que en Ayutla, en la Costa Chica, un hombre murió cuando recibía atención médica después de haber sido atacado a tiros a unos metros del hospital.



De acuerdo al reporte policíaco, el hombre fue atacado a tiros y uno de ellos le dio en la cabeza, aun así intentó entrar al hospital para pedir ayuda, sin embargo, a los poco minutos murió.



En la Costa Grande, en Atoyac, fueron asesinadas dos personas, un hombre y una mujer y fueron encontrados muertos en una brecha de terracería.



Y por la mañana de este domingo, un estudiante de secundaria que el sábado lo privaron de su libertad, fue encontrado muerto envuelto en una bolsa negra en la colonia Los Romero, en la zona Oriente de esta capital del estado. Al parecer el menor de edad habría sido asfixiado por sus captores.



Y alrededor de las 6 de la noche, se informó que el municipio de Acapetlahuaya hombres armados irrumpieron a una fiesta familiar y dispararon en contra de los asistentes. En la refriega murió Octavio Arellano Eloisa, de 52 años, y resultó herido el ex diputado local y ex alcalde por el PRD, Roger Arellano Sotelo; sin embargo, murió cuando lo trasladaban a un hospital de la Ciudad de México.