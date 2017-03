Propone magistrado negar prisión domiciliaria a Elba Esther

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un magistrado federal propuso negar nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, informaron fuentes judiciales.



El magistrado Luis Pérez de la Fuente, del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, envió una propuesta de resolución a su homóloga del Tercer Tribunal Unitario en la materia para negar por segunda ocasión este beneficio a la maestra por considerarla infundada.



La defensa de Gordillo Morales fue notificada hoy aproximadamente a las 18:00 horas, por lo que el abogado Marco Antonio del Toro, explicó que la próxima semana la magistrada del Tercer Tribunal Unitario deberá calificar esta propuesta para ver si con ella cumple o no la sentencia que le otorgó el amparo a la ex lideresa.



En el amparo que se otorgó a Gordillo Morales, se ordenó que no fuera valorada su edad como argumento suficiente para negarle la prisión domiciliaria.



Por lo que el Primer Tribunal Unitario debía revisar nuevamente las pruebas, valorarlas conforme a un criterio pro homine y “con plenitud de jurisdicción” emitir otra resolución concediendo o negando la prisión domiciliaria pero bajo un argumento distinto al que utilizó anteriormente.



“El magistrado propone conceder o no, pero será la magistrada del Tercer Unitario la que defina cómo queda esto.



“En mi opinión la propuesta viene en el sentido, al decir procedente pero infundado, creo que considera que no debe proceder la prisión domiciliaria”, dijo del Toro en entrevista telefónica.



Conforme a la Ley de Amparo, la titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal deberá determinar si tiene o no por cumplida la sentencia que emitió para que se valoren las condiciones médicas de Gordillo Morales.



El abogado de la ex lideresa informó que mañana por la mañana acudirá a imponerse del expediente para conocer con exactitud la propuesta del magistrado Pérez de la Fuente.



Adelantó que el equipo legal de Gordillo Morales está listo para impugnar cualquier resolución no favorable a su cliente.