Vuelve Yunes a acusar a AMLO; retoma su declaración 3de3

VERACRUZ(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, acusó al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de recibir mil millones de pesos anuales para su partido, Morena, y de poseer al menos cinco propiedades en distintas partes del País.



En una segunda confrontación entre ambos políticos en menos de un mes, Yunes Linares lamentó que López Obrador regrese a Veracruz con sus mismas "locuras", por lo que volvió a retarlo a un debate.



"Ya llegó de nuevo López Obrador a Veracruz. Viene con las mismas locuras de siempre. No trae una sola idea para resolver los graves problemas que vivimos en nuestro estado. No se mete con (Javier) Duarte, porque le daba lana, le tiene gratitud a Duarte", afirmó.



Previamente, el líder nacional de Morena acusó a Yunes Linares de estar detrás de protestas de militantes de ese partido inconformes con la designación de candidatos a las presidencias municipales.



"Se mete conmigo, me agrede, me ofende, ofende a mi familia, ofende a mis hijos. No presenta una sola prueba. Por eso, por respeto a los veracruzanos, le respondo y lo reto nuevamente a debatir", dijo Yunes.



En un mensaje videograbado, el mandatario estatal retó a López Obrador a que el próximo sábado debatan.



"No voy a perder mucho tiempo contigo. Solamente te voy a dedicar un ratito para demostrarte que eres un mentiroso".



Afirmó que López Obrador critica al gobierno toda la vida, pero recibe mil millones de pesos anuales para hacer política, para hacer campaña. Más de 3 millones de pesos diarios para hacer campaña.







"¡Esos mil millones no los tiene ni Obama! López Obrador, solamente tú que eres un cínico puede recibirlo del gobierno y gastarlo. Ah, pero dice que él es un hombre limpio y que él no tiene propiedades. Miente, sí tiene propiedades y aquí están, miren", subrayó.



Aseguró que el aspirante presidencial tiene una casa en la Ciudad de México, en Tlalpan; un departamento en Puebla, un terreno en San Andrés Cholula, también en Puebla; otro terreno en Santa Clara Ocoyucan, en Puebla y una casa en Palenque en Chiapas.



"¿Pero qué es lo que hace? Para mentirle a los mexicanos y decir que él no tiene nada, pone todo a nombre de su esposa. Eso es lo que hace. Ah, pero también este vividor de la política, éste que recibe mil millones de pesos al año, no paga impuestos. Aquí tengo sus declaraciones fiscales, las que se deben presentar ante el SAT. Tengo del 2013 al 2015, falta la de 2016 que tendrá que presentarla en estos días", dijo.



Indicó que en 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta no pagó nada; en 2014, no sólo dijo que "pagaba cero", pidió que el gobierno le devolviera 22 mil 516 pesos y en 2015 no pagó nada y pidió que el gobierno le devolviera 779 pesos.



"Usted que me está viendo paga impuestos. Pagan impuestos los maestros, los médicos, las enfermeras, todo mundo, todos pagamos impuestos.



Este tipo no paga, pide que le devuelvan, es un vividor del presupuesto, esa es la realidad, ese es el verdadero López Obrador", insistió.



Y le advirtió que en Veracruz va a encontrar la horma de su zapato.



"Aquí no vamos a permitir, yo no voy a permitir que vengas a ofender al Gobernador, represento a 8 millones de veracruzanos, debo preservar, debo cuidar, la dignidad, el respeto que merece el Gobernador del Estado"



Y le insistió en debatir: "Debatamos, no seas sacón, tú sabes perfectamente bien que Duarte te financiaba, tienes temor de enfrentarte conmigo porque te voy a exhibir frente todos los mexicanos, ahí nos vemos el sábado, estaré pendiente".