Ratifican 15 senadores apoyo a Miguel Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por medio de un oficio entregado a la Mesa Directiva del Senado, 15 de 19 senadores ratificaron a Miguel Barbosa como su coordinador.



En el documento ratifican la elección del 24 de agosto de 2015 como coordinador parlamentario del PRD al senador Miguel Barbosa para el periodo 2015-2018.



Los perredistas señalan que el acuerdo del 7 de marzo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD con el que “se pretende remover” a Barbosa vulnera la autonomía del grupo parlamentario.



Por ello, piden al presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM) desatender las medidas y peticiones del CEN del PRD, que preside Alejandra Barrales, hasta que no se resuelva de manera definitiva la impugnación presentada por Barbosa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



El documento está firmado por los senadores Raúl Morón, Fidel Demédicis, Luis Humberto Fernández, Zoé Robledo, Fernando Mayans, Benjamín Robles, Alejandro Encinas, Rabindranath Salazar, Iris Vianey Mendoza, Mario Delgado, Armando Ríos Piter, Luz María Beristain, Adolfo Romero, Lorena Cuéllar y el propio senador Barbosa.



Corresponde decisión a Mesa Directiva: Barbosa



En entrevista radiofónica con Denise Maerker, Miguel Barbosa señaló que le corresponde a la Mesa Directiva del Senado resolver si surte efecto o no el acuerdo tomado por el CEN del PRD sobre removerlo de la coordinación de la bancada.



El legislador detalló que el día de ayer interpuso un juicio de protección de derechos, lo que no provoca frenar temporalmente su sustitución, pero sí que está sujeto a una revisión de fondo.



“Yo tengo la razón legal y por eso de verdad lamento que haya una posición de desencuentro con Dolores (Padierna), porque se ha dedicado dos días a hacer señalamientos contra mí”, dijo.



Barbosa consideró que la acción que se está tomando para destituirlo viola todas las normas, ya que en ningún momento ha infringido o violado la línea política del partido.



“Yo no me voy a ir cuando ellos quieren, yo no voy a cerrarme a este cargo”, expresó.



Asimismo, advirtió que el Senado de la República está siendo presionado por factores políticos nacionales para que haga efectivo el resolutivo del CEN perredista.



“No les ha alcanzado su poder para removerme porque usaron la peor vía, la de violarme mis garantías”, acusó.



El senador indicó que el próximo lunes va a fijar su posición política en torno al tema.