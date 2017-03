¿Qué medidas deben cumplir América Móvil y Televisa?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó ayer a Televisa y América Móvil sobre cambios y nuevas medidas de preponderancia a partir de las que les impuso a ambas hace tres años.



En marzo de 2014, el IFT declaró a ambas empresas como agentes económicos preponderantes, por lo que serán evaluados cada dos años para disminuir, eliminar o modificar las reglas impuestas.



El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le ordenó a América Móvil:



- Crear una entidad independiente de su unidad de línea fija Telmex para ofrecer a los competidores acceso a su infraestructura.



- El resto de los servicios mayoristas serán prestados por una unidad de negocio en Telmex-Telnor distinta a la que presta los servicios de telecomunicaciones a usuarios finales.



- La nueva empresa deberá contar con órganos de decisión, administración y gobierno corporativo o equivalentes independientes, que incluyan representantes de la industria, marca propia, sistemas operativos y de gestión independientes, personal propio, entre otras condiciones.



- América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, tiene 65 días hábiles para presentar una propuesta para separar parte de su infraestructura de línea fija.



- Sobre los servicios móviles, se incluyen principios de equivalencia de insumos y replicabilidad técnica para operadores móviles virtuales (OMV) y para roaming.





A Televisa



- Las nuevas pautas obligarán a Televisa a implementar metodologías de separación contable de su negocio que serán posteriormente reguladas y definidas, basadas en ciertos criterios que serán determinados por el IFT.



-La regulación contempla una ampliación en la compartición de infraestructura, pues ahora no sólo debe abrir a la competencia la infraestructura pasiva, como son terrenos, torres y antenas; también la infraestructura activa, es decir, los transmisores de Televisa deben ser compartidos con otros concesionarios.



-Televisa estará obligada a publicar tarifas de su infraestructura “de manera pública y no discriminatoria”.



- El regulador agregó nuevos requisitos para no discriminar en materia de publicidad a los anunciantes.



- Dichos requisitos incluyen, entre otros: Publicar y entregar al IFT información específica en relación a tarifas, planes de descuento, términos y condiciones de contratación y ventas, modelos de contrato y otras prácticas relevantes; y términos y condiciones que prohíban el trato discriminatorio o la negativa de trato, las ventas condicionadas y otras condiciones que inhiban la competencia.



- Televisa tendrá que proveer adicionalmente información muy detallada al IFT en forma periódica de los servicios de publicidad que presta en televisión radiodifundida relacionados con la publicidad de servicios de telecomunicaciones.



- Se incrementaron las restricciones para que la televisora adquiera contenidos exclusivos.



- Ahora la empresa puede adquirir contenidos relevantes en ciertas circunstancias, "siempre y cuando ponga a disposición de otros radiodifusores en México el sublicenciamiento de tales derechos en términos no discriminatorios".



-Televisa debe instrumentar un nuevo Sistema de Gestión Electrónica para que el instituto pueda supervisar el uso y compartición de infraestructura.



¿Qué opinan las empresas?



América Móvil dijo que impugnará la resolución de preponderancia, pues las modificaciones y adiciones a las medidas notificadas “son violatorias de los títulos de concesión y confirman la falta de certeza jurídica y predictibilidad regulatoria en el sector”.



La empresa de telecomunicaciones considera que la resolución no se basa en una evaluación integral en términos de competencia, ni considera cambios ocurridos en el sector a tres años de la imposición de las medidas.



En tanto, Televisa asegura que las nuevas medidas asimétricas no contemplan la actual competencia en el sector ni las reglas impuestas desde 2014.



"Las Nuevas Medidas de Preponderancia están siendo determinadas en un momento en que el sector de radiodifusión no sólo enfrenta una competencia feroz por parte de las nuevas tecnologías y otras plataformas audiovisuales (muchas de ellas no reguladas por el IFT), sino también en un momento en que una nueva cadena nacional de televisión abierta está compitiendo de manera activa y ganando participación de mercado", destaca.