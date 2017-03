Un restaurante de Washington DC demanda a Trump y su hotel

WASHINGTON D.C. (AP)

¿Cómo competir con un restaurante en el hotel del presidente Donald Trump que está a unos pasos de la Casa Blanca? Es casi imposible, por lo que dos restauranteros decidieron presentar una demanda.



Khalid Pitts y Diane Gross, dueños del restaurante Cork Wine Bar, sostienen que no pueden y que sufren competencia desleal bajo las leyes locales, por lo que entablaron la demanda contra Trump en lo personal y contra la empresa Trump Old Post LLC, que opera el hotel Trump International.



En vista de que la Constitución le otorga inmunidad a Trump por ser presidente, no puede ser demandado por actos oficiales en la Oficina Oval. Sin embargo, sí puede ser nombrado en juicios por acciones personales o que involucren a sus negocios.



Trump entregó la administración de sus compañías a sus dos hijos adultos y a un alto ejecutivo de la compañía. Él conserva la propiedad de su imperio empresarial global, que incluye el Hotel Trump International.