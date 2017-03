Inflación alcanza 4.86% en febrero, su nivel más alto en 7 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La inflación continuó su tendencia a la alza durante el segundo mes del año impulsada por el aumento en el precio de automóviles, gas doméstico LP y tortillas, entre otros productos.



En febrero de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.58%, con lo que la variación anual llegó a 4.86%, la tasa más alta desde marzo de 2010, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Por su parte, el nivel de precios de la canasta básica que más incide en la economía de las familias de bajos recursos, reportó en febrero una alza superior a la media nacional, con una tasa mensual de 0.69% y un incremento anual de 7.65%, la cifra más alta desde abril de 2009.



Los bienes y servicios que cuyos incrementos de precios tuvieron una mayor incidencia en la inflación durante el segundo mes del año, fueron: los automóviles con una variación mensual de 1.58%; gas doméstico LP, 2.27%; tortilla de maíz, 2.02%; restaurantes y similares, 0.84%; vivienda propia, 0.23%; limón, 20.63%; loncherías y fondas, 0.48%; carne de res, 0.8%; colectivo, 1.05%; y tomate verde, 21.82%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios fueron más volátiles, presentó un aumento mensual de 0.76% y una tasa anual de 4.26 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente mostró un alza mensual de 0.03 por ciento y anual de 6.71 por ciento.



Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías subió 1.11% reflejo de una mayor transferencia de la depreciación cambiaria al nivel de precios. En tanto que el subíndice de los servicios aumentó en el mes 0.47%.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios disminuyó 0.94%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 0.59%.