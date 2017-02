Productores de leche exigen participar en revisión del Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Productores de leche exigen al gobierno federal ser considerados para revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan), indicaron que el sector lechero es fundamental para la economía.



El presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, expresó que los pequeños productores de leche demandan ser parte activa de la inminente renegociación del Tratado, “no fuimos invitados al reparto de ganancias que el Tlcan ha redituado a empresarios del sector”.



“A nosotros tocó aguantar callados las millonarias pérdidas económicas, añadió, porque las importaciones de leche en polvo y derivados lácteos, a razón de 200 mil toneladas anuales en promedio, multiplicadas por 23 años, desplazaron a más de 300 mil unidades productivas del alimento y a 500 mil empleos directos e indirectos”, afirmó.



Los productores del sector agropecuario “hacemos un llamado y una convocatoria al Presidente de la República y a los titulares de las dependencias del propio sector, a evaluar y recordar que nuestro País sigue en la misma ruta que se arrastra desde hace 25 años, de preferir la importación de alimentos, en lugar de promover la producción nacional”, dijo.



González Muñoz refirió que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió hace un cuarto de siglo, cuando México empezó a depender cada vez más de la importación de alimentos hasta llegar a un 40% condición que constituía “un riesgo en el contexto de la soberanía y seguridad alimentaria y se fijaron en 25% en el exterior, lo cual no se ha logrado", afirmó el líder de los pequeños productores de leche.



Acusó que las grandes tiendas comerciales importan productos que no son leche, sino que contienen mayor cantidad de suero el cual enriquecen con vitaminas, minerales y proteínas, sin embargo lo introducen al mercado como lácteos, que representan un riesgo sanitario para los consumidores. “Solamente rehidratan leche en polvo, le agregan ‘nutrientes y ya’”, dijo.



Indicó que ante la creciente dependencia alimentaria, solamente los pequeños productores del campo la podrán contrarrestar, por lo que es indispensable incluir a las organizaciones de productores y consumidores para defender sus intereses y los del País en la toma de decisiones sobre el futuro de las relaciones comerciales con América del Norte.



“No queremos seguir siendo moneda de cambio en las negociaciones comerciales con el exterior. Lo único que pedimos al gobierno federal y a las dependencias que participan en las negociaciones comerciales, como Sagarpa, Economía y Relaciones Exteriores, así como a organismos privados del sector agropecuario, es no omitir la participación de las organizaciones del sector social, como en 1994, porque somos la mayoría de los mexicanos y ya nos cansamos de recibir dádivas en subsidios decrecientes”, subrayó.



Lamentó que las negociaciones comerciales del País sólo estén en manos de la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Agricultura, así como de asesores y dirigentes empresariales del sector agropecuario.