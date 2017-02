Por gasolinazo, precios suben en enero; nivel más alto en 18 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Producto principalmente del fuerte incremento de las gasolinas y el gas LP, la inflación en el primer mes del año fue la más elevada en los últimos 18 años.



Durante enero de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento mensual de 1.7% su mayor incremento desde enero de 1999 cuando alcanzó un alza de 2.53%, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



Resultado de lo anterior, la inflación anual al inicio de 2017 se ubicó en 4.72%, su nivel más alto desde septiembre de 2012, cuando la variación anual se ubicó en 4.77%.

Sin embargo cabe destacar que el impacto del llamado gasolinazo y la cuesta de enero fue en los bienes de consumo familiar, en detrimento de el presupuesto de las familias con menor poder adquisitivo.



En efecto, el índice nacional de precios de la canasta básica reportó un alza mensual de 4.43%, su mayor alza desde diciembre de 2016. Con lo que la variación anual llegó a 7.26%.



Los bienes y servicios con mayor incidencia cuyos precios tuvieron mayor incidencia en la inflación de enero, fuero: la gasolina de bajo octanaje, con una alza mensual de 16.81%; gas doméstico LP, 17.85%; gasolina de alto octanaje, 21.73%; loncherías y fondas, 1.24%; automóviles, 1.9%; tortilla, 2.47%; autobús urbano, 4.03%; limón, 34.32%; y vivienda propia, 0.24%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un crecimiento mensual de 0.58% y una tasa anual de 3.84%, mientras que el índice de precios no subyacente reportó un aumento mensual de 5.14% y de 7.40 por ciento anual.



Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías se elevó 0.93% y el de los servicios 0.28%.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios retrocedió 0.88% a tasa mensual, al mismo tiempo que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 8.96%.