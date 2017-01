Olvida Margarita que FCH aumentó 70% la gasolina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Hoy la gasolina está más cara que nunca. La irresponsabilidad de este gobierno está llegando a su límite. Y esos abusos los estás pagando tú pic.twitter.com/04V2itnCbk — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 9 de enero de 2017

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, calificó de hipócrita el mensaje de ayer de Margarita Zavala en el que criticó a Peña Nieto y defendió a su esposo Felipe Calderón Obrador señaló el mensaje de Zavala como hipócrita, pues dijo que durante la presidencia de su esposo, Felipe Calderón , la gasolina aumentó su precio en 70 por ciento, lo cual dijo ha sido el mayor aumento de los tiempo recientes.“En el colmo de la hipocresía, la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado (...) se le olvida que su esposo aumentó 70 por ciento la gasolina, no estoy defendiendo a Peña, nada más quiero manifestar que son lo mismo”, dijo.Zavala publicó un video en el que arremetía contra el Gobierno federal por el llamado gasolinazo y aprovechó para señalar al tabasqueño, a quien calificó de mentiroso por jugar con las esperanzas de la sociedad.La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, respondió al presidente Enrique Peña Nieto que en el sexenio que encabezó su esposo, el ex mandatario Felipe Calderón , nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios.Esto luego de que Peña Nieto señalara que en el sexenio anterior no se quisieron asumir costos políticos, y “se perdieron casi un billón de pesos, es decir, un millón de millones, subsidiando la gasolina”, según expresó el pasado 5 de enero.