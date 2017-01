Coparmex no firma Acuerdo con el Gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Coparmex no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico por considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente, según un comunicado del sindicato.



Señala que el pasado viernes 6 de enero, el Gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el CCE, suscribir un documento para presentarlo el lunes 9 de enero como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”.



Aunque el fin de semana se estuvieron discutiendo la estructura y contenido del documento, la propuesta final con el texto fue entregada por el Gobierno federal a las 11:00 horas de este lunes 9 de enero, 2 horas antes de su firma pública.



Informan que luego de una amplia consulta a los diferentes Órganos de Gobierno y grupos técnicos, así como a los 65 Centros Empresariales en todo el País, la Confederación Patronal de la República Mexicana ha decidido no suscribir el Acuerdo por las siguientes razones:



• La situación económica y social actual exige sí un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales.



• México necesita estar más unido que nunca.



• Dicho consenso no se puede construir en 3 días.



• Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública.



• Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances.



• El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del País.



• Particularmente, el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.



“No estamos en contra del Gobierno, ni de quienes suscriben el Acuerdo, por el contrario: Estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos”, se leyó en el boletín.



Continuaron agregando que “no sólo eso, sino que es justo en este momento cuando el País demanda un diálogo real, cara a cara, donde pongamos por delante el Bien Común, antes que cualquier otro interés particular. Un verdadero Acuerdo Nacional requiere ser inclusivo y producto de una profunda reflexión y proceso de consenso social".



Por otro lado, reiteraron que seguirán trabajando junto con todos los organismos del Sector Privado, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, para generar las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo que todos los mexicanos necesitan.



Finalizaron diciendo que “los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores. Que verdaderamente coloque a México como prioridad”.