Seguridad, responsabilidad de todos los niveles de gobierno: EPN

CAMPECHE(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que la tarea para garantizar la seguridad de los mexicanos convoca a todos los órdenes gubernamentales y no recae en un solo nivel de gobierno.



"No es tarea solamente del Gobierno federal, que no la evade, la asume plenamente, pero en esto tenemos que estar trabajando en equipo y en un solo frente con las autoridades locales, con los gobiernos estatales y municipales.



"Algo muy importante es que los gobiernos estatales estén resueltos a invertir más en esta asignatura, no esperar a que solo el gobierno federal les pueda transferir recursos o pueda tener el apoyo que va, precisamente de forma subsidiaria, tanto en la presencia del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal", estableció.



Puso énfasis en que los gobiernos estatales tienen que hacer esfuerzos propios para modernizar la capacidad de sus instituciones encargadas de seguridad: Policías y procuradurías.



Tras inaugurar el Mega Drenaje Pluvial de la Ciudad de Campeche, hizo un reconocimiento al gobierno de esta entidad pues dijo que en materia de seguridad este estado ha revertido escenarios y mantenido condiciones de seguridad duraderas y estables.



Dijo que Campeche tenía una "taza razonable" que ha mejorado y hoy es el Estado con mayor seguridad en el país; "se ha vuelto un gran referente de éxito y de logro los avances que ha tenido en materia de seguridad", puntualizó.