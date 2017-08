Detiene CNH intención de Pemex de adjudicarse descubrimiento de pozo

(SUN)

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) atajó la intención de Petróleos Mexicanos de adjudicarse parte de los recursos descubiertos con la perforación del pozo Zama-1, realizado por el consorcio de empresas Talos-Premier-Sierra.



Durante la 36 Sesión Extraordinaria órgano regulador, la Unidad Técnica de Perforación de la CNH confirmó el descubrimiento del yacimiento de hidrocarburos derivado de la perforación de este pozo, considerado el hallazgo más importante de los últimos años.



El organismo precisó que se trata de un "descubrimiento nuevo" en estricto sentido técnico, porque en esa área no se registra perforación alguna en el bloque ni en la estructura geológica previa a la perforación del pozo, por lo cual "es imposible que se haya conocido la existencia de este yacimiento".



El pozo más cercano perforado por Pemex es el Pox-1 que se encuentra a 17 kilómetros de Zama-1, el cual fue productor no comercial de aceite.



El director de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo el pasado 25 de julio que "la empresa petrolera ya tenía conocimiento de la existencia de estos recursos". Sin embargo, "aún no se conocía el volumen de reservas con que cuenta ni su rentabilidad".



"Nosotros ya sabíamos que ahí había petróleo, pero nunca sabes cuánto petróleo existe hasta que haces todos los pozos delimitadores", añadió.



"Parte de ese petróleo es nuestro", subrayó el funcionario, por lo que adelantó que buscarían una asociación con el consorcio "que permita en el mediano plazo la explotación del yacimiento que beneficie a todas las partes".



Christian Moya García, director general de Evaluación del Potencial Petrolero de la CNH, señaló que de acuerdo con las pruebas realizadas por el contratista, "se trata de un yacimiento de aceite de 30 grados API (ligero) con gas asociado y las estimaciones iniciales de petróleo original in situ oscilan entre mil 360 y 2 mil millones de barriles".



El presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, dijo que dadas las características que se presentaron durante la sesión, "resulta imposible que se haya conocido el yacimiento antes de la perforación del pozo Zama-1. No sólo no se había perforado este yacimiento, no se había perforado esta estructura geológica, sino que el pozo más cercano de Pemex estaba a 17 kilómetros perforando a otras profundidades y no fue exitoso, si no hay ningún pozo cercano no había forma de tener conocimiento de este yacimiento", dijo.



Subrayó que "es la primera vez que se perfora y descubre este yacimiento, la primera vez que se perfora esta estructura geológica y es imposible que este yacimiento ya estuviera descubierto o que se tuviera información, es técnicamente imposible y la información técnica de perforación es pública".



El comisionado Gaspar Franco Hernández precisó que "mientras no se haga actividad de perforación, es muy complicado asegurar que hay un yacimiento con esos volúmenes".



"Si no perforamos se pueden hacer muchos pronósticos y todos los técnicos que estamos en la industria petrolera debemos de ser prudentes y responsables con la información que tenemos", expuso.



Sostuvo que el descubrimiento es un logro de México, de la información que en algún momento tuvo Pemex y ahora vino una empresa, invirtió su dinero, hizo más estudios y tomo la decisión de ir por este pozo y ahora tienen este potencial de explotación.