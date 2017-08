Multinacionales adeudan al fisco $163 mil millones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los adeudos fiscales de los contribuyentes con el fisco registraron un saldo de 522 mil 180 millones de pesos durante el primer semestre de este año, la cifra más elevada para un periodo similar desde 2013.



De esa cantidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo prevé recuperar una tercera parte, 171 mil 599 millones; los restantes 350 mil 581 millones están catalogados como de baja factibilidad de cobro o se encuentran controvertidos.



De acuerdo con los datos, el total de adeudos que tienen personas físicas y morales representa más de la mitad de lo que el SAT ha logrado con la repatriación de capitales.



A mediados de julio, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que llevaban 102 mil 400 millones de pesos en el programa de retornos de capitales, el cual se amplió del 19 de julio al 19 de octubre.



Información de la SHCP mostró que la mayoría de los adeudos con el fisco provienen de empresas, por un monto de 419 mil 839 millones de pesos, de los cuales, 163 mil 193 millones corresponden a las multinacionales.



El sector que más concentra los denominados créditos fiscales es el del comercio al por mayor, con 66 mil 51 millones de pesos.



El saldo de los adeudos comenzó una tendencia descendente después de que en el primer semestre de 2012 tocaron un máximo de 793 mil 211 millones de pesos. A partir de ahí ininterrumpidamente año con año descendieron, hasta repuntar en 2017.



En 2016, los créditos fiscales alcanzaron 464 mil 966 millones de pesos. Significa que de acuerdo con el dato de 2017, los adeudos aumentaron 12.3% respecto al año pasado.



Recuperables. De acuerdo con información de Hacienda, del total de los adeudos por 522 mil 179 millones de pesos, sólo 171 mil 599 millones de pesos son factibles de cobro debido a que no están controvertidos.



Es decir, que se trata de adeudos controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente, al no haberse inconformado mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido o bien al haberse inconformado se desista, se confirme la validez o se deseche y no se admita medio de defensa.



El número de créditos no controvertidos a junio de 2017 fue un millón 436 mil 268 adeudos, por un monto de 248 mil 154 millones de pesos.



Con baja probabilidad de cobro hay 662 mil 221 mil adeudos por 76 mil 555 millones de pesos.



Los que de plano tardarán en cobrarse son 125 mil 749 créditos por un monto de 274 mil 25 millones de pesos, debido a que los contribuyentes promovieron un amparo.



Por sectores.



Si bien las empresas más deudoras del fisco son las multinacionales, con un saldo de 163 mil 193 millones de pesos, cuando en el mismo periodo de tiempo era de 140 mil 352 millones; por sectores son las de comercio al por mayor, porque el saldo de sus créditos aumentaron de 46 mil 413 millones a 66 mil 51 millones.



Servicios de apoyo a negocios y mercado de desechos reportaron un saldo de créditos fiscales por 49 mil 169 millones de pesos; le sigue la industria manufacturera, con 43 mil 481 millones, y el sector de construcción, con 42 mil 169 millones.



Los contribuyentes personas físicas con actividad empresarial tienen un saldo de créditos por 64 mil 674 millones, cantidad que se incrementó respecto al primer semestre de 2016, cuando era de 59 mil 594 millones.



Las personas físicas sin actividad empresarial acumulan un saldo por créditos fiscales por 37 mil 665 millones, superior a los 29 mil 553 millones que se tenían a junio de 2016.