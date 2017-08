EU no hará pruebas de apnea a choferes

WASHINGTON D.C. (AP )

Funcionarios estadounidenses están abandonando sus planes para pedir que los choferes de camiones e ingenieros de trenes pasen exámenes de apnea del sueño, decisión que según expertos de seguridad pondría a millones de vidas en riesgo.



La Administración Federal de Ferrocarriles, FRA por sus siglas en inglés, y la Administración Federal de Seguridad de los Vehículos Motorizados dijeron la semana pasada que no están considerando la regulación que requeriría pruebas sobre el trastorno que produce fatiga, y que supuestamente ha causado choques ferroviarios mortales en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, así como varios choques en autopistas.



Las agencias argumentan que las empresas de camiones y ferroviarias no deberían de tener el poder de decidir si toman estas pruebas a sus empleados o no. Una empresa ferroviaria que toma estos exámenes, Metro-North, en los suburbios de la ciudad de Nueva York, halló que el 11,6% de sus ingenieros tiene apnea del sueño.





La decisión de abandonar la regulación de apnea del sueño es la última medida del gobierno del presidente Donald Trump para recortar regulaciones federales drásticamente. El gobierno de Trump ha retirado o aplazado cientos de propuestas regulatorias desde que el presidente asumió el poder en enero. Trump ha dicho que estas decisiones ayudarán a estimular el crecimiento económico.



La FRA emitió a fines del año pasado una advertencia de seguridad exhortando a las empresas ferroviarias a comenzar a realizar pruebas de apnea del sueño mientras el proceso de las regulaciones seguía su curso legislativo. Sin regulaciones que ordenen los exámenes, que necesitan aprobación del Congreso, los reguladores no podrían multar a empresas de camiones ni ferroviarias si un camión o tren chocan debido a que el chofer se quedó dormido.