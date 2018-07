Nueva Alianza y PES no logran el 3% para conservar el registro

(GH)

El Partido Nueva Alianza y Encuentro Social no lograron el 3 por ciento requerido para conservar el registro, confirmó el Instituto Nacional Electoral.Nueva Alianza alcanzó el 2.35 por ciento de los votos para el Senado y el 2.48 por ciento para la Cámara baja.El PES sólo logró llegar al 2.37 por ciento en el Senado y a 2.42 por ciento en la Cámara de Diputados.Si un partido no alcanza el 3% la Constitución dice, en el artículo 94, que perderá el registró.De acuerdo con los cómputos, otras tres fuerzas políticas quedaron por debajo del 3 por ciento de la votación en las elecciones presidenciales: PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde; sin embargo, no procedería la pérdida de su registro como partidos nacionales debido a que superaron ese umbral de la votación en los comicios de diputados y senadores.