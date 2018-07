Ante gritos de "fraude", entregan constancia a Martha Erika Alonso de Moreno Valle como gobernadora de Puebla

(El Universal)

En medio de protestas de simpatizantes de Morena, la candidata de la alianza PAN-PRD, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, recibió su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Puebla.



Ante gritos de “fraude” convocó a los partidos políticos, incluyendo a la "intolerancia” de Morena, a respetar la voluntad de los poblanos que le otorgaron su voto para llegar al gobierno estatal a partir de diciembre.



En su discurso ante consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), mencionó que la verdad imperó por encima de la violencia y dejó en claro que cualquier conflicto, debe dirimirse ante las instancias correspondientes.



“Hago un llamado a las fuerzas políticas, incluso a la intolerancia de Morena, para que respetemos la voluntad ciudadana expresada en las urnas, agotemos nuestras diferencias a través de los caminos institucionales”.



La esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, dijo que por primera vez en la historia de Puebla se registró una alta participación ciudadana, comprometiéndola a cumplir a cabalidad cada una de sus propuestas impulsadas a través de la coalición Por Puebla al Frente.



Destacó que trabajará coordinadamente con el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador.



“Esta alta distinción me compromete a encabezar un gobierno capaz, confiable y que dé resultados. Trabajaré de manera coordinada con el Titular del Poder Ejecutivo Federal, bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador”.



También reconoció la labor del IEE que organizó unas elecciones limpias y equitativas para elegir a las nuevas autoridades en el territorio poblano.



Martha Erika Alonso Hidalgo tomará protesta al frente de la gubernatura de Puebla en la primera quincena de diciembre.



En la misma sesión del IEE, el representante del PT y que pertenece a la coalición Juntos Haremos Historia, José Juan Espinosa Torres, condenó que los consejeros pasen a la historia por ser los más sumisos en este proceso local.



También leyó un documento dirigido Alonso Hidalgo, donde señaló que su esposo el ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle Rosas y ella, son los responsables de la violencia vivida en Puebla el 1 de julio.



“A pesar de todo Morena ganó todo, presidencia de la República, senado, diputaciones locales, diputaciones federales y el municipio más importante. Usted Señora y su esposo el ex gobernador se mancharon las manos de sangre, ordenaron el robo de urnas”