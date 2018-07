Arquidiócesis asegura que apoyará al gobierno de AMLO; hace llamado "al perdón" para beneficiar a México

(El Universal)

Para que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo cumpla con sus promesas de campaña es necesario dejar atrás las divisiones y confrontaciones para dar paso a la reconciliación, consideró la Arquidiócesis primada de México y aseguró que apoyará al nuevo gobierno.



“Dar el paso a la reconciliación es un factor vital para enfrentar en la unidad todo lo que se interponga en el camino hacia el desarrollo nacional”.



A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la Iglesia expresó que López Obrador se pronunció por combatir la corrupción, la impunidad, promover la austeridad gubernamental, impulsar fondos para el desarrollo, rescatar el campo de la situación de deterioro en que se encuentra, y poner en el centro de las políticas sociales a los pobres y a las comunidades indígenas “y todas estas son demandas legítimas que el pueblo mexicano en general apoya y aplaude”.



Aseguró que la Iglesia no solo trabajará con el nuevo Ejecutivo sino que ha hecho un llamado al perdón a fin de beneficiar al pueblo mexicano.



“No sólo se ha manifestado la disposición a trabajar con las nuevas autoridades en aquellos temas que favorezcan un auténtico bien común, sino que también se ha insistido en la importancia de caminar por la senda del perdón hasta alcanzar un País en el que no haya vencedores ni vencidos, sino una sociedad con esperanza y a la altura de los desafíos que enfrenta este gran País”.



Bajo el título “Colaborar en paz”, la Arquidiócesis que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes celebró que las elecciones del pasado domingo se hayan realizado de manera pacífica y que los actos de violencia y prácticas clientelares “no lograron ensombrecer la intensa participación ciudadana ni poner en duda la decisión de un pueblo que ha optado por la alternancia en el poder”.



Festejó también la democracia al considerar que ésta camina con “paso firme” hacia la madurez, lo cual se vio reflejado cuando los otros tres aspirantes a la presidencia reconocieron el triunfo de López Obrador aún sin un conteo oficial.



“Es un hecho histórico que parece poner fin a los conflictos postelectorales que tanto daño hicieron al País en otros tiempos”.



Estos actos, afirmó el texto, parecen indicar que la transición hacia el nuevo gobierno será pacífica con Andrés Manuel Obrador como presidente y Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, puesto que han sido legitimados no sólo con la confianza de millones de mexicanos con su voto, sino también por el reconocimiento de diversas autoridades y organizaciones internacionales, con lo que se desvanece el clima de incertidumbre generado por las campañas electorales.



“El presidente electo ha dejado en claro cuáles serán sus prioridades, que en el fondo tienen que ver con extirpar los vicios que más han dañado a México y para lograrlo se debe trabajar con unidad” concluyó el artículo.