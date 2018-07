Mueren 11 en ataques a bares en NL

(El Universal)

Una serie de ataques con armas de fuego a bares de Monterrey y municipios metropolitanos, dejó un saldo de once muertos y seis heridos, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.



Sin embargo la cifra de víctimas mortales en hechos violentos se elevó a trece, por un doble homicidio a balazos a bordo de un vehículo en el municipio de Cadereyta.



Desde hace varios años no ocurría una racha de tanta violencia en la ciudad. El primer incidente contra bares, reportado por la Agencia Estatal de Investigaciones ocurrió aproximadamente a la 22:00 horas en el Bar La Jarrita II, de Colón y Amado Nervo (frente a la Central de Autobuses) en el centro de Monterrey que dejó una persona lesionada por arma de fuego.



Casi de manera simultánea hombres armados abrieron fuego contra el bar El Ancla de Oro, de Juan Álvarez y Arteaga, que se localiza unos 400 metros al poniente del primer establecimiento, con saldo de dos personas heridas.



El tercero y más grave atentado ocurrió alrededor de las 0:20 horas de este domingo en el bar Rancho Viejo que se localiza en la colonia Los Naranjos, en Juárez, Nuevo León, donde murieron cinco hombres y una mujer, además otra persona lesionada.



Según testigos entrevistados por agentes ministeriales, cuatro hombres llegaron en dos vehículos e irrumpieron al interior del negocio y empezaron a disparar.



Otro ataque que dejó como resultado un muerto y cuatro heridos, se registró en el bar Wichos en la colonia Caracol, al sureste de Monterrey; un lesionado más se registró en la colonia La Esperanza en la capital nuevoleonesa.



Otras dos personas muertas y una herida, dejó un ataque que perpetraron hombres armados en el bar Bohemio, que se localiza entre San Luis Potosí y bulevar Acapulco, en los límites entre Ciudad Guadalupe y Apodaca.



Un ataque más dejó dos muertos y una persona herida ocurrió en la madrugada contra el bar La Mitotera, que se localiza por avenida Aztlán, a la altura de Mitre en la colonia San Bernabé al poniente de Monterrey. Se reportaron balazos contra otros dos bares de la zona, pero no hubo personas lesionadas.