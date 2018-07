Caso Mara no quedará impune: Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO()

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aseguró que el delito de feminicidio contra Ricardo Alexis por el caso de Mara Fernanda continuará en un proceso alterno y no quedará impune.



"El caso Mara Fernanda sigue firme. Alexis N. permanece en prisión por privación de libertad. El delito de feminicidio se continuará en un proceso alterno, no quedará impune", publicó ayer en Twitter.



El jueves pasado, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Material Penal dejó sin efecto la imputación y vinculación a proceso por el delito de feminicidio contra el ex chofer de Cabify, quien continúa preso en el Penal de San Miguel.



Aunque la Fiscalía aseguraba que había pruebas para acusarlo por este delito, el Juzgado señaló que el agente Ministerial volvió a presentar deficiencias en el proceso.



De acuerdo con la FGE, el ex chofer de Cabify es el responsable de asesinar a Mara Fernanda Castilla el 8 de septiembre del 2017; sin embargo, no se ha podido comprobar.