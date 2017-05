Sedena construirá brigada de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzará la seguridad pública de Guanajuato con la construcción de una brigada de policía militar en el municipio de Irapuato, que albergará más de 3 mil elementos.



Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la brigada en la que habitarán los integrantes de cuatro batallones, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, destacó que el País demanda reformas como la de la Ley de Seguridad Interior para dotar de mayor fuerza a las instituciones en la prevención y persecución del delito.



"No a la impunidad, al robo de combustible, no queremos la puerta giratoria, que entra por una puerta y sale por la otra; esto genera impunidad, queremos que aquel que infringe la ley tenga que pagar precisamente por aquello que hace daño a la ciudadanía que es la inseguridad”.



"No queremos impunidad en el País, queremos mano firme, queremos que haya garantía pero también queremos paz y tranquilidad", enfatizó.



Explicó que las aspiraciones de los ciudadanos son vivir en paz, tranquilamente, realizar con seguridad sus actividades cotidianas; lo que se traduce en la obligación del Estado de garantizar seguridad pública.



"No se trata de competencias, no se trata de ver quién se cuelga la medallita, es un trabajo en conjunto de todos y cada uno de nosotros", agregó.



Por lo que calificó el proyecto como uno de los más importantes del Grupo de Coordinación Guanajuato, que integran autoridades federales y estatales en materia de seguridad pública.



El general de división Diplomado del Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la 12a Región Militar, destacó los apoyos extraordinarios que el gobierno estatal ha brindado a los elementos que permanecen en la región coadyuvando en las funciones de seguridad pública.



Por lo que la construcción de la brigada ayudará a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales.