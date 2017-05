Presentan ante el juez a Antonio Tarín

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Anoche fue presentado ante una juez de garantías el ex Director de Adquisiciones de César Duarte, Antonio Enrique Tarín García, a quien se le abrió un segundo proceso penal por el delito de peculado.



Según se dio conocer por parte del ministerio público, en esta nueva causa se le acusa de haber desviado 120 millones de pesos, mediante la supuesta contratación de unos cursos de capacitación a la empresa Kepler Soluciones Integrales, los cuales nunca fueron impartidos.



El representante de la Fiscalía dijo a la juez que Tarín operó diversos movimientos para celebrar el contrato SH/AD/098/2015 con la referida compañía, y posteriormente autorizó dos pagos por 40 millones de pesos cada uno, otro por 30 millones y un cuarto por 10 millones de pesos.

Supuestamente, dijo el MP, el motivo del contrato era la impartición del curso “Asesoría para aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”, a personal de la Secretaria de Hacienda estatal, sin embargo no se llevaron a cabo.



Antonio Enrique Tarín García es el suplente del fallecido diputado federal priista Carlos Hermosillo Arteaga; en dos ocasiones la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le ha negado la posibilidad de tomar protesta debido a las acusaciones penales en su contra.



Hace cuatro semanas en una audiencia celebrada en el Tribunal Supremo de Justicia, en contra de otro de los implicados en una investigación por peculado, el Ministerio Público dio a conocer oficialmente que el testigo protegido identificado solamente como T701/2017, señaló que Ricardo Yáñez, cuando fue secretario de Educación, y Gerardo Villegas, en su carácter de director de Hacienda, tomaron millonarios recursos por orden del ex gobernador de Chihuahua.



Aseveró que en una reunión con Antonio Tarín, en su carácter de Director de Adquisiciones, Villegas y Yáñez, el ex mandatario César Duarte les ordenó obtener esos ingresos y entregarlos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Esto a través de contratos en los que se habla de cantidades superiores a los 250 millones de pesos para un software, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía nunca existieron.



La juez determinó que la audiencia de Vinculación a Proceso se celebrará el próximo 12 de mayo, mientras tanto permanecerá recluido en el Cereso estatal de Aquiles Serdán.