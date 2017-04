Inicia Marina "Operación Salvavidas" por Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) comenzó la “Operación Salvavidas Semana Santa 2017” en 160 playas del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacifico, para seguridad de los paseantes nacionales y extranjeros, informó a través de un comunicado.



El despliegue de 4 mil 486 elementos navales es para prevenir accidentes y auxiliar a los vacacionistas durante este periodo vacacional.



“Se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para salvaguarda de la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden; además serán instalados 152 puestos de socorro y rescate, donde 196 elementos de sanidad naval y 493 elementos salvavidas estarán listos para brindar los primeros auxilios en caso necesario”, detalló la Marina.



La Operación Salvavidas concluye el 23 de abril.



En la “Operación Salvavidas Semana Santa 2017” los Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, cuentan con 48 buques, 99 embarcaciones menores de rescate, 14 aeronaves y 192 vehículos terrestres.



Para que las vacaciones sean una buena experiencia, la Marina recuerda a los paseantes que no deben introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas.



Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa, utilizar bloqueador solar, tomar agua constantemente para rehidratarse y obedecer las indicaciones de los salvavidas.



Cuando se esté en el agua, recomiendan tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías, pues se han dado casos de atropellamientos; si usted va viajar en lancha debe exigir un chaleco salvavidas para cada persona y observar que no lleve sobrecupo.



Además, la Armada solicita no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, además de no tirar basura.



El mensaje oficial recuerda que antes de ingresar al mar se debe verificar los niveles de marea señalados con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que no se debe ingresar al mar.



En caso de emergencia, puede contactar a la Semar en el Centro de Comando y Control SEMAR: 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1).



En el conmutador de la Secretaría de Marina: 01 (55) 56-24-65-00, opción 1 ó a la extensión 1000. Y en las cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx sarmarina@semar.gob.mx



La “Operación Salvavidas” se realiza en los principales destinos turísticos en coordinación con los tres niveles de gobierno.