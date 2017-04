2 presos acusados de matar a otros 4 en Carolina del Sur

COLUMBIA, Carolina del Sur(AP )

Dos presos que purgan cadena perpetua por matar cada uno a una madre y su niño han sido acusados de asesinato por la muerte de otros cuatro presos en una cárcel de Carolina del Sur.



Denver Simmons y Jacob Philip atrajeron uno por uno a los cuatro a una celda en la penitenciaría Kirkland de Columbia el viernes por la mañana, los atacaron y estrangularon, de acuerdo con las órdenes de arresto emitidas el sábado.



Dos de las víctimas también fueron golpeadas o punteadas con un palo de escoba roto, según la orden.



No se explicó los motivos de los ataques, pero las órdenes de arresto dicen que hay videos de los asesinatos y que los hombres confesaron los hechos.



El Departamento Penitenciario realizará una indagación interna una vez finalice la investigación penal, dijo el director Bryan Stirling a The Associated Press el sábado.



Por tratarse de una investigación en curso, Stirling se negó a revelar si hubo violación de las normas internas ni por qué los dos presos se encontraban juntos.



Simmons, de 35 años, está preso desde 2007 por matar a una mujer que conocía y luego retirar a su hijo de 13 años de la escuela y asesinarlo a él también.

Philip, de 25, está en la cárcel desde 2013. Las autoridades dicen que estranguló a su novia y a la hija de ésta, de ocho años.