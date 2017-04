¿Qué hay de cierto en lo dicho por Trump?

WASHINGTON D.C. (AP )

Antes de que Estados Unidos lanzara un ataque con misiles contra una base aérea siria, el presidente Donald Trump acusó a su predecesor de no haber hecho nada en 2013 cuando el gobierno sirio utilizó armas químicas contra su población. Aunque Trump tiene razón en que las acciones de Barack Obama en ese entonces equivalieron a una amenaza vacía de acción militar, las circunstancias fueron más complicadas de lo que Trump describió.Este es un vistazo a las declaraciones sobre varios temas durante la semana pasada por parte del mandatario estadounidense:TRUMP: En una declaración de la Casa Blanca después de un bombardeo en el norte de Siria, en el cual según el gobierno de Trump se utilizó el agente químico sarín: "Estas acciones atroces del régimen de Bashar al-Assad son consecuencia de la debilidad y la falta de resolución del gobierno anterior. El presidente Obama dijo en 2012 que establecería una 'línea roja' contra el uso de armas químicas, pero luego no hizo nada".LOS HECHOS: Muchos especialistas en política exterior están esencialmente de acuerdo con Trump, pero eso agota la historia. En agosto de 2013, cuando surgieron pruebas de un ataque químico a gran escala en los suburbios de Damasco, unas 10 veces más mortífero que el de la semana pasada, Obama señaló rápidamente su intención de usar la fuerza militar, pero cuando Gran Bretaña —su aliado clave — se abstuvo de participar, Obama se sintió incómodo de que Estados Unidos actuara solo y pidió la autorización del Congreso. Los legisladores de ambos partidos rechazaron participar y Obama no recaudó suficiente apoyo.De hecho, cuando Obama hizo su amenaza de la "línea roja" un año antes, Trump mismo tuiteó: "Presidente Obama, no ataque a Siria. No hay provecho y hay un inconveniente tremendo. Ahorre su polvo para otro día (¡y más importante!)".TRUMP, al hablar en la Casa Blanca con directores ejecutivos de empresas sobre el desempleo de Estados Unidos: "Si se fijan, tenemos 100 millones de personas" que quieren empleo y que no pueden conseguirlo. "¿Saben? El número real no es del 4,6 por ciento... una de las estadísticas que, para mí, es simplemente ridícula... Cuando buscas un trabajo y no puedes encontrarlo te rindes. Ahora eres considerado empleado estadísticamente hablando".LOS HECHOS: Trump está equivocado acerca de los datos federales sobre el mercado laboral. No hay ninguna categoría que considere a los solicitantes de empleo frustrados como "empleados estadísticamente hablando".Y no hay 100 millones de desempleados.Cuando las personas se dan por vencidas en su búsqueda de trabajo, el gobierno las cataloga como fuera de la fuerza de trabajo: ni empleados ni desempleados.La cifra de Trump, de 100 millones de personas que no han sido consideradas en la tasa de desempleo, se compone en gran parte estudiantes en escuela secundaria y universidades, jubilados y los padres que no están buscando trabajo.La Oficina de Estadísticas Laborales le pregunta a la gente que ya no está en la fuerza laboral si desea trabajar, incluso si no están buscando empleo activamente. La oficina encontró que 5.6 millones de personas encajaron en esta categoría en febrero, una pequeña fracción de lo que el presidente Trump afirmó.