PF desplegará más de 17 mil agentes por Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Más de 17 mil 500 agentes de la Policía Federal vigilarán alrededor de 47 mil kilómetros de carreteras federales como parte del Operativo Semana Santa implementado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para prevenir accidentes de tránsito y la comisión de delitos.



Los elementos federales también vigilarán terminales de autobuses y aeropuertos del País; además, brindarán auxilio vial a los vacacionistas.



Este dispositivo comenzará el primer minuto de este sábado y concluirá en el último minuto del domingo 23 de abril.



Los agentes contarán con más de cinco mil vehículos, entre radio patrullas, motocicletas, ambulancias y también con 11 helicópteros, que serán habilitados para apoyar como ambulancia aérea en caso de ser requerido.



"La presencia de la Policía Federal estará reforzada con la instalación de puestos de ayuda y orientación a los usuarios de los caminos, principalmente en donde se ha reflejado la mayor afluencia de vacacionistas en otros periodos, a fin de evitar que sufran algún percance en esta temporada", detalló la CNS en un comunicado.



Informó que serán reforzados los operativos institucionales Cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros; Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad, y Radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.



Al igual que el operativo Telurio, para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses; Caballero del Camino, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera; Viajero Seguro, que consiste en revisiones aleatorias en centrales camioneras y Medicina Preventiva en el Transporte y el 30 D, con el que se revisa el estado físico de conductores y vehículos en general.



Elementos de la CNS trabajarán de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno y con las Secretarías de Turismo, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales.



Las recomendaciones de la Policía Federal son: revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje; utilizar los paraderos seguros en sus escalas; respetar las señales viales; no manejar cansado; verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad; no conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias que alteren la percepción; llevar a los menores de edad en los asientos traseros de los vehículos; respetar los límites de velocidad; no rebasar por la derecha o el acotamiento; utilizar los lugares indicados para el descanso y no detenerse en sitios despoblados y tener buena visibilidad en el vehículo, con el fin de observar la carretera y a quienes transitan por ella.