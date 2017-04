Juez determina que conductor de BMW siga preso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor del automóvil BMW, Carlos Salomón, seguirá, al menos, dos meses más en prisión, luego de que una juez de control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo por tránsito agravado por el accidente vial que se registró el pasado 31 de marzo en Reforma y Lieja, donde murieron cuatro personas.



En una audiencia, que duró siete horas, la juez Gloria Hernández Franco encontró los argumentos del Ministerio Público lo suficientemente sólidos para que el imputado continúe el proceso legal en prisión; sin embargo, determinó que no hay certeza, pero sí indicios de que conducía alcoholizado el BMW.



Durante los alegatos de la defensa y la Fiscalía, se dio a conocer que la probable causa del accidente fue el exceso de velocidad, pues el imputado conducía a no menos de 120 kilómetros por hora sobre Reforma, vía que tiene como límite máximo 50 kilómetros por hora; no “tomó medidas precautorias, mostró falta de pericia y perdió el control direccional del auto”.



El abogado Eduardo Gómez acusó que no se aplicaron los exámenes pertinentes de alcoholemia y que para determinar que el conductor estaba alcoholizado sólo tomaron el testimonio del perito y de policías que llegaron minutos después del choque.



Será el 7 de junio cuando se realice la siguiente audiencia en la que se determine el futuro del indiciado.



El experto Alberto Nava dijo que el fallo estuvo acorde con el nuevo sistema penal: “Por hoy salió salvado”.