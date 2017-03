Diputados a favor de la equidad de género

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Cámara de Diputados conmemoró el Día Internacional de la Mujer, haciendo un llamado a trabajar por erradicar la violencia, el acoso, la discriminación e inequidad salarial contra las féminas.



“Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día para manifestar desde este poder Legislativo que debemos seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, de alzar la voz”, expresó desde tribuna la presidenta de la Cámara Baja, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez.



La diputada Candelaria Ochoa advirtió que seguirán luchando por la paridad y “no vamos a cesar”, sobre todo cuando la violencia política sigue siendo una realidad, pues tan solo en lo que va del 2017, tres mujeres fueron violentadas de manera pública para que renunciaran a sus derechos políticos que se habían ganado entre sus electores.



La coordinadora de Morena, Rocío Nahle (Morena), asentó que el 8 de marzo, obliga a reflexionar en la valentía y determinación de las mujeres que lograron modificar la historia de sus comunidades, de sus países y del mundo entero.



“No es un día de lamentaciones, no es un día de victimización, no es una guerra de sexos, es equidad. Es un día de reconocimiento, de féminas por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, nuestras madres; solidaridad entre las mujeres, sí; políticas públicas a favor de las mujeres, sí, y para eso llegamos aquí”, agregó.



Mientras que la diputada Hortensia Aragón (PRD), lamentó que en el Poder Legislativo no se trabaje con paridad, toda vez que los puestos de mando o de toma de decisiones los tienen los hombres.



“Por eso traigo a la mente la frase de la hija de una de las tres indígenas encarceladas injustamente. ‘Hasta que la dignidad se nos haga costumbre’ este Congreso tendrá que voltear a ver a las mujeres, dejar de decir discursos y tomar acciones concretas”, asentó.



La legisladora Karina Padilla (PAN), dijo que en la realidad mexicana la participación femenina en la economía continúa siendo inferior a la masculina; “lamentablemente, todavía hay muchas mujeres que realizan exactamente el mismo trabajo que un hombre y ganan menos que ellos”, refirió.



La diputada Lucely Alpizar (PRI), apuntó que como mujeres políticas, responsables de la legislación que impulsa la seguridad y el empoderamiento de las mujeres, deben seguir en pie de lucha hasta que en México la igualdad sustantiva sea una realidad para las futuras generaciones.