Fepade obtiene orden de aprehensión contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) obtuvo una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, prófugo de la justicia.



De acuerdo con información, la orden de aprehensión contra el ex priísta es por obstaculizar la función del Instituto Electoral de Veracruz al no darle los recursos para su adecuada función.



Duarte, quien está prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos, habría obstaculizado la labor de funcionarios electorales.



Con ello el ex mandatario habría obstruido en el desarrollo del proceso electoral.