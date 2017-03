"El Kevin" fue torturado, arrastrado y baleado, dicen autoridades

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Julio Ortiz Vega, alias “El Kevin”, el presunto sicario de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue asesinado con violencia. Su cuerpo tiene huellas de tortura, fue arrastrado y baleado, de acuerdo con los primeros resultados de la autopsia.Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa indicaron que por la saña que fue encontrada en el cuerpo, muy probablemente fue ejecutado por alguna organización criminal enemiga del cártel del Sinaloa al que pertenecía.“Ahí lo depositaron. No lo tenemos confirmado (que haya sido algún grupo rival), pero debe ser. Su cuerpo se encontró abandonado en la zona donde se han dado hechos violentos”, informó una fuente consultada de la PGJ, quien pidió el anonimato.Sin embargo, fuentes federales aseguran que Navolato es controlado por el Cártel de “El Chapo” y no descartan que haya sido un ajuste de cuentas al interior del grupo al que pertenecía después de la detención de Francisco Javier Zazueta Rosales, alias “El Pancho Chimal”, identificado por las autoridades federales como jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo de Joaquín Guzmán Loera.“El Kevin” fue asesinado la madrugada del domingo y su cuerpo fue localizado horas después. Su cadáver estaba envuelto en una lona, amarrado en el estacionamiento de un centro comercial, en Navolato, aunque los primeros reportes indican que el lugar del asesinato es distinto al del hallazgo.Las autoridades locales lo identificaron por los tatuajes que tiene en el pecho y hombro derecho, los cuales coinciden con los que se observan en la fotografía que le fue tomada cuando era atendido por personal de la Sedena y civiles en Badiraguato, la noche del 30 de septiembre de 2016, cuando atacó un puesto militar y horas después fue rescatado por un grupo de entre 50 y 70 sicarios.Este martes, su cuerpo fue reclamado por los familiares que también lo identificaron, pero “ellos casi nunca dan información sobre las actividades de él”, subrayó el entrevistado.“El Kevín” delinquía en el grupo dirigido por "Pancho Chimal", quien se dio a conocer el 18 de febrero cuando fue detenido por personal de Infantería de Marina, del Ejército y la Agencia de Investigación Criminal, y además es acusado de encabezar la emboscada a un convoy del Ejército para rescatar a “El Kevin” cuando era trasladado herido en una ambulancia de la Cruz Roja a Culiacán.En los últimos dos meses hubo un repunte de homicidios en varios municipios de Sinaloa, entre ellos Navolato, por la disputa del poder al interior del Cártel de Sinaloa, y por la llegada de células de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación que pretenden controlar la plaza, según la información oficial.Al momento no hay personas detenidas por este homicidio, pero ya se le dio visto a la Procuraduría General de la República, institución que lo buscaba, confirmaron las mismas fuentes consultadas en la PGJ.