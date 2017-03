"No les voy a fallar a perredistas", dice Dolores Padierna

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras asumir las funciones de coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Dolores Padierna Luna dijo que no les va a fallar a los perredistas ni a la lideresa, Alejandra Barrales Magdaleno.



Durante su discurso en la reunión nacional de Mujeres del PRD, la senadora dijo que anoche la dirigente perredista dio una batalla en el Comité Ejecutivo Nacional para que ella ocupe hoy la coordinación del Grupo parlamentario en el Senado, tras la remoción del cargo del senador Miguel Barbosa Huerta.



"No les voy a fallar. Le digo a los ojos a la presidenta Barrales, que no te voy a fallar", expresó.



Al respecto, Alejandra Barrales aseguró "Podremos tener diferencias, pero nadie puede regatearle a Dolores (Padierna) su capacidad de trabajo".