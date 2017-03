Peña Nieto destaca cifra récord de empleo

ZAPOPAN, Jalisco(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México cuenta con datos duros, y no discursos, que reflejan avances en educación, generación de empleo, calidad en los espacios para vivir, incorporación a la seguridad social, reducción de carencias en salud y aumento en el poder de compra del salario.“No todos los países del mundo, y más en este escenario de incertidumbre internacional, pueden testimoniar o pueden acreditar cifras como las que hoy estamos teniendo”, destacó ante empresarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), sector en el que se ha reflejado la mejora económica de los mexicanos, dijo el Presidente.De manera particular, reportó que con las cifras de febrero el País alcanzó —en comparación con otros sexenios— “la cifra más importante de empleo que haya habido en cualquier otra administración”.En los cuatro años dos meses de su gobierno, se alcanzó la cifra de 2.6 millones de empleos generados, expuso.Para impulsar la economía, Peña Nieto anunció que ayer firmó el decreto de mejora regulatoria que permitirá mejores condiciones para la inversión al eliminar trámites.El decreto establece “que para cualquier nueva regulación que se pretenda hacer o cada una que eventualmente alguna entidad pública quiera imponer, deberá eliminar dos de las que anteriormente se tenían”.Presenta mediciones. En la inauguración de la Expo Antad y Alimentaria 2017, en la que se espera que en tres días haya operaciones por 15 mil millones de pesos, Peña Nieto planteó que aunque “las cifras a veces son duras y son medio aburridas” son la única manera de ilustrar y dejar constancia de los avances.La mejora se registra “a partir de mediciones, no a partir de discursos, a partir de mediciones reales y objetivas”, destacó.Así, ofreció indicadores en materia de educación, alimentación, vivienda, seguridad social, generación de empleos, salud y aumento en el consumo privado y poder adquisitivo del salario como evidencias de cambio con relación al pasado.Hay, refirió, una disminución sensible en carencias educativas, pues en 2012 era de 19.2% y en este 2017 es de 17.9% de los mexicanos.Esa cifra representa “que 800 mil personas dejaron de tener esta carencia educativa, para tener una oportunidad escolar”.El segundo indicador expuesto por el mandatario fue sobre carencia alimentaria, misma que disminuyó. “Se cerró la brecha, y hoy cerca de un millón de personas más tienen acceso a una alimentación sana”.Explicó que esa reducción fue posible aunque la población población crece y “de no haberse hecho esfuerzos suficientes, no sólo hubiéramos permanecido iguales sino difícilmente hubiéramos podido disminuir estos índices”.El tercer indicador medido por el Coneval es el de vivienda, rubro en el que “teníamos 5 millones de hogares abandonados. Hoy hemos logrado revertir estos indicadores”.Ante los empresarios, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, el Presidente ofreció como últimos datos duros los del Inegi, referentes al aumento en el consumo privado de 4% por segundo año consecutivo y que se refleja en las compras de las tiendas de la Antad.Castigo a saqueos. El presidente ejecutivo de la Antad, Vicente Yáñez, pidió al presidente Peña Nieto, a más de dos meses de los saqueos a tiendas departamentales a raíz del gasolinazo, que se castigue a los responsables.“Es indispensable sean procesadas e investigadas las personas y los grupos responsables de esos delitos y, desde luego, se tomen medidas para asegurar que no se cometan de nuevo”, demandó.