Mujeres enfrentan violencia sicológica, física y sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La violencia y el maltrato son problemas cotidianos que enfrentan las mujeres en México, según lo refieren ocho de cada 10 mexicanas.



Las agresiones que padecen se manifiestan en distintos niveles y tipos, de acuerdo con la encuesta realizada con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



De las encuestadas, 13% señalan que les han pedido favores sexuales, y 9% tienen miedo a ser atacadas o abusadas. Al indagar sobre la violencia que sufren por parte de su pareja, las mujeres que se encuentran en una relación sentimental mencionan principalmente situaciones de violencia sicológica, física y sexual.



El 34% dicen que sus parejas les han retirado el habla; 29% señalan que no las toman en cuenta; 20% expresan que no les dan para el gasto de la casa y que las humillan. En adición, 18% señalan que les revisan los mensajes de sus teléfonos.



El 16% de las mujeres dicen que sus parejas les han inventado infidelidades y que las regañan por la forma en que utilizan su dinero.



El 15% de las encuestadas mencionan que se molestan con ellas por no tener lista la comida y que han sentido miedo de su pareja.



Destaca el hecho de que 11% de las mujeres indican que sus parejas les hayan exigido tener relaciones sexuales aunque ellas no quieran. Además, 9% de las mujeres manifiestan que sus parejas las han amenazado con quitarles los hijos o con correrlas de la casa; 8% dicen que las han espiado, y 7% que las han encerrado o prohibido salir.



El 5% aseguran que cuando tienen relaciones sexuales con su pareja han sido obligadas a hacer cosas que no quieren y sobresale que 3% de las mexicanas en una relación sentimental afirman que han sido amenazadas de muerte por sus parejas y que 3% las han tratado de ahorcar.



Al momento de indagar sobre la violencia percibida por las mujeres divorciadas o separadas, gran parte de ellas manifiestan haber finalizado una relación sentimental por sufrir maltrato sicológico, físico o sexual.



El 44% puso fin a su relación porque sus parejas eran groseras o agresivas, y 36% porque vivían violencia física o sexual en su hogar y no les daban para el gasto. El 21% se divorció porque no les permitían trabajar.



Resalta el hecho de que tres de cada 10 divorciadas o separadas refieran haber sido golpeadas por sus ex parejas, y que más de la mitad aseguran que les gritaron, insultaron o amenazaron.



Al preguntar por la violencia percibida en el ámbito laboral, escolar y social, destacan que las mexicanas refieren principalmente situaciones de violencia de tipo sexual.



El 36% de las entrevistadas expresan que les han dicho frases de carácter sexual; 26% manifiestan que las ignoran y 19% señalan que la han tocado sin su consentimiento. El 13% dicen que les han pedido favores sexuales y 5% afirman que han sido forzadas a tener relaciones sexuales.



El 4% señalan que las han castigado por no aceptar propuestas de índole sexual, y 3% han sido obligadas a mirar actos sexuales o pornografía.



Para la realización de esta encuesta se utilizaron algunas preguntas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La población de estudio se compone de mujeres mayores de 16 años en las 32 entidades del País.



El tamaño de la muestra es de 800 mujeres (entrevistas efectivas). El margen de error estadístico es de +/- 3.5%, además de que pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior.



El nivel de confianza es de 95% y el método de muestreo es sistemático basado en el listado de los números telefónicos de los 32 entidades del País.