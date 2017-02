Abusan de menor en colegio privado de Cancún

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

Un niño de tres años y medio fue víctima de abuso sexual en el colegio “Mano Amiga Cancún”, hechos en los que se presume la intervención de uno o dos adolescentes, de acuerdo con la denuncia presentada por los padres del infante, ante la Fiscalía General de Quintana Roo.La institución abrió la carpeta de investigación 18/ 2017 por el delito de abuso sexual en agravio del pequeño, al que da seguimiento la Dirección del Ministerio Público especializado para Adolescentes, en la zona norte del estado.Los hechos ocurrieron el primero de febrero pasado, en los sanitarios del plantel, vinculado a la Ciudad de la Alegría, una organización civil que realiza actividades filantrópicas con financiamiento de los Legionarios de Cristo.El colegio, que brinda educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, inició actividades en Cancún en 2009, con el apoyo de la Ciudad de la Alegría, fundada por Fernando García Zalvidea, un importante empresario de la hotelería.Hasta el momento, el Ministerio Público ha tomado la declaración de directivos del plantel -ubicado sobre la avenida López Portillo, a la salida de la ciudad- así como de varias docentes que se encontraban laborando en el lugar, el día de la agresión.En entrevista, Mercedes, mamá del niño, relató que aquel primero de febrero, luego de recoger a su hijo –quien cursa el primer año de preescolar- se dirigieron a casa.La mujer se percató de que su hijo fue agredido sexualmente al momento en que lo estaba bañando. La primera reacción de la madre de familia fue acudir a la escuela, pero estaba cerrada, así que de ahí acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia.Al notificar lo ocurrido al director del plantel, Eusebio Llarena Montaño, éste aceptó lo ocurrido, pero en lugar de presentar cargos formales en contra del probable responsable –quien se presume, es hijo de una de las docentes- sólo procedió a “suspenderlo”.“Yo sólo quiero que se haga justicia y que se juzgue a la persona responsable; yo no quiero que busquen a cualquier culpable, no, porque mientras, el verdadero responsable anda suelto y puede lastimar a otros niños.“Si es un menor, que lo rehabiliten, porque entonces es alguien que también necesita ayuda, pero quiero justicia para mi hijo, sin dañar a otra persona”, manifestó.El caso llegó a oídos de otras madres y padres de familia que han pedido cuentas a los directivos del colegio.“Ellos aceptan lo que pasó, pero se deslindan. Dicen que no saben quién es (…) Por otro lado dicen que ya se suspendió a la persona responsable…entonces lo están encubriendo.“El niño nos dice que (el responsable) es grande; es un joven, aparentemente”, comentó la mujer.Entre las versiones que se han hecho públicas, se menciona como probable responsable a un adolescente de 16 años, hijo de una docente, quien toma clases dentro de las instalaciones del colegio. También se ha especulado que fueron dos adolescentes.El plantel facilitó a personal para brindar atención psicológica al pequeño, pero sus padres se asesoran con otro especialista, lo que ha sido motivo de molestia para la directiva del colegio.“No aceptamos a las personas que ellos nos pusieron para apoyar a mi hijo, pero ¿usted confiaría en personas que después de ocho días de lo ocurrido, no le hicieron caso hasta que esto se hizo público y que lo hacen para limpiar su nombre?”, cuestionó.La especialista sugerida por “Mano Amiga” como “máximo experto en Quintana Roo” en esa materia, fue Ingrid Flores Arjona, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la entidad, quien renunció al cargo la primera semana de enero pasado.Por separado, el colegio aseguró hoy que, además de atender las inquietudes de los padres de familia, han colaborado con las autoridades para la realización de las investigaciones correspondientes.En una conferencia, en la que sólo se dio lectura a un comunicado de prensa, se informó que se rindió un reporte a solicitud de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyQ); se han reunido con los padres de familia de la víctima, pero también con los de otros alumnos y alumnas.Se aseguró que se ha reforzado la vigilancia en el área de sanitarios y que se contempla la instalación de cámaras de seguridad en áreas recomendadas por expertos y se solicitó a la gerencia nacional de colegios “Mano Amiga”, la revisión específica de los procesos pedagógicos, jurídicos y de seguridad.