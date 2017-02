Senadores y expertos prevén salida de EU del acuerdo de París

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Reunidos en el Senado de la República, funcionarios, expertos y miembros de organizaciones que luchan contra el cambio climático y en pro del medio ambiente, debatieron la amenaza que representan las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra acuerdos internacionales que buscan mitigar los efectos contaminantes.



En un foro en la Cámara Alta, expertos indicaron que algunas de las amenazas por las nueva políticas del gobierno de Estados Unidos, es el retiro de recursos económicos por el orden de 11.9 millones de dólares que había comprometido el vecino país a México para el combate al cambio climático en este 2017; así como su política para impulsar el uso de combustibles fósiles que paulatinamente causaría un problema con el agua en las ciudades de las fronteras de ambos países.



Durante el foro “El futuro del cambio climático ante la presidencia de Donald Trump”, organizado por la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, su presidenta, la senadores Silvia Garza Galván (PAN), dijo que existen varias amenazas por parte del actual gobierno de Estados Unidos como su salida repentina del Acuerdo de París, lo que significaría cancelar sus compromisos con disminuir los gases de efecto invernadero -en el país con mayores emisiones-, así como cancelar el compromiso de destinar millones de dólares al combate del cambio climático.



Para Norma Munguía Aldaraca, directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México ha sido un País que le apuesta al multilateralismo y ha jugado un papel importante en los foros internacionales ambientales.



“No hay que ser pesimistas si algunos actores decidieran no seguir formando parte del combate al cambio climático, no es la primera vez que pasa, ya sucedió antes y seguimos caminando”, dijo.



Eugenio Barrios, director del Programa de Agua de WWF México, resaltó al menos dos amenazas para México por el cambio de administración en Estados Unidos: La política de combustibles fósiles que impulsa EU, misma que puede afectar a las ciudades fronterizas mexicanas: y la contaminación de aguas a causa de la extracción de combustibles fósiles, pues el agua puede ser un gran problema entre ambas naciones.



Al respecto, Alfonso Aguirre, miembro del Grupo de Ecología de Islas, aseveró que desde el norte no se debe dictar la ruta del combate al cambio climático en México.



“Tenemos nuestra propia agenda, sin necesidad de ver a otros actores”, insistió.