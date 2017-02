Se agrava pugna por construcción de oleoducto en EU

BISMARCK, Dakota del Norte (AP)

La empresa responsable del oleoducto Dakota Access podría recibir permiso del ejército el miércoles para concluir el proyecto, aunque la tribu que ha encabezado las protestas en contra ha prometido continuar la lucha.El ejército anunció el martes que permitirá a la empresa Energy Transfer Partners construir por debajo de un embalse vinculado al río Missouri en Dakota del Norte, la última fase del proyecto que asciende a 3 mil 800 millones de dólares.Pero la tribu Standing Rock Sioux ha jurado resistir la iniciativa en los tribunales, argumentando que el ducto subterráneo contaminará sus fuentes de agua.El ejército ya no quiere más estudios ambientales y busca permitir la extensión de la vía en la zona Lake Oahe, según documentos judiciales presentados al Departamento de Justicia, inclusive cartas a congresistas del subsecretario del ejército Paul Cramer.El oleoducto, que atravesará cuatro estados y tendrá una extensión de mil 200 millas (mil 930 kilómetros), transportará petróleo desde las Dakotas por Iowa hasta un punto de carga en Illinois.Energy Transfer Partners, cuya sede está en Dallas, esperaba tenerla en funcionamiento para fines del 2016, pero la construcción quedó suspendida mientras el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la empresa litigaban el caso en los tribunales.Los Standing Rock Sioux, cuya reservación está ubicada río abajo del embalse, teme que la infraestructura podría sufrir un derrame y que sus fuentes de agua quedarían contaminadas. La tribu ha organizado protestas que han atraído a centenares e incluso a veces a miles de personas a un campamento cerca del embalse. ETP asegura que el oleoducto no causará contaminación alguna.Los detalles del recurso judicial de la tribu contra la decisión del ejército aún están siendo elaborados, declaró el martes el abogado Jan Hasselman. Pero el cacique Dave Archambault dijo que la tribu permanecerá "impertérrita" a pesar de la decisión del ejército.Aun si el oleoducto se termina y empieza a funcionar, expresó, la tribu tratará de forzar su cierre. La tribu además está organizando una marcha en Washington, D.C., para el 10 de marzo.Un estudio realizado el año pasado determinó que la construcción no tendrá ningún efecto significativo sobre el medio ambiente. Sin embargo, la entonces subsecretaria de obras civiles del ejército, Jo-Ellen Darcy, se negó el 4 de diciembre a emitir una licencia para el cruce del embalse, afirmando que se necesitaba un estudio ambiental más amplio.ETP calificó la decisión de Darcy como una maniobra política y acusó al entonces gobierno de Barack Obama de tratar de diferir el asunto hasta después de que terminara su periodo. El Cuerpo de Ingenieros inició un estudio del cruce el 18 de enero, dos días antes de que terminara el mandato de Obama, que habría tardado hasta dos años en concluir. El presidente Donald Trump firmó un decreto el 24 de enero ordenándole al Cuerpo de Ingenieros a reconsiderar la decisión de Darcy lo antes posible.